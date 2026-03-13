La Policía de Lugo desaloja un local después de que el dueño se negase a abrir la verja y dejarlos entrar

LUGO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo ha desalojado de madrugada un establecimiento hostelero situado en la Rúa Nova que mantenía clientes en su interior fuera del horario permitido y con la verja exterior completamente bajada y cerrada con candado. La intervención se produjo a las 6.50 horas tras varias quejas recibidas en la sala del 092.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que en el interior del local continuaba una celebración iniciada durante la noche. Desde el exterior contactaron con la persona que dijo ser el encargado del establecimiento, quien se negó a identificarse y a permitir el acceso de la Policía al interior.

Ante esta situación, se estableció un dispositivo de vigilancia con el apoyo de otras patrullas hasta que fue necesario abrir el candado de la verja para permitir la salida de los clientes. En ese momento, los agentes pudieron identificar al responsable del local, que fue denunciado por una presunta infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por negarse a identificarse.

Además, la Policía levantó acta por varias infracciones a la Ley de Espectáculos Públicos de Galicia, entre ellas impedir el acceso a los agentes, no colaborar con la inspección policial y superar el horario máximo de apertura. Impedir la entrada a los agentes puede suponer una infracción muy grave, sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros y con la clausura o suspensión de la actividad hasta tres años. Por su parte, la falta de colaboración y el incumplimiento del horario se consideran infracciones graves, con sanciones de entre 301 y 30.000 euros.

Asimismo, mantener la verja del establecimiento cerrada con clientes en el interior podría constituir una infracción muy grave a la Ley de Emprendimiento de Galicia, con sanciones que pueden oscilar entre 30.050 y más de 600.000 euros.

En materia de seguridad ciudadana, durante un control de tráfico el Grupo Operativo Nocturno localizó varias bolsas con una sustancia que presuntamente podría ser marihuana en el interior de un vehículo, tras percibir un fuerte olor procedente del coche. La sustancia fue intervenida para su análisis en laboratorio y se levantó acta por una posible infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Finalmente, en otra intervención, una mujer fue denunciada por desobediencia después de ignorar las indicaciones de los agentes durante una actuación policial e intentar impedir la comunicación con el ocupante de un vehículo subiendo la ventanilla del coche.

UN GUARDA CIVIL FUERA DE SERVICIO FRUSTRA UN ROBO DE ALIMENTOS

Por otra parte, agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio identificaron a un hombre y una mujer que habían sido sorprendidos por un viandante, que en realiadad era un guardia civil fuera de servicio, cuando sustraían dos cajas con unos 30 kilos de productos alimentarios del interior de una furgoneta de reparto.

Los implicados introdujeron posteriormente la mercancía en el maletero de un vehículo estacionado en las inmediaciones de la calle Nicomedes Pastor Díaz. Tras la llegada de la patrulla, los productos fueron devueltos al conductor del vehículo, al que se informó del procedimiento para presentar la correspondiente denuncia.

Por último, la Policía Local levantó también acta por una presunta infracción a la Ley de Bienestar Animal de Galicia tras comprobar que un perro que se encontraba en la parte trasera de una vivienda carecía de microchip y no figuraba inscrito en el registro obligatorio, aunque aparentemente se encontraba en buen estado y disponía de refugio, agua y alimento.

CONTINÚA LA VIGILANCIA DE LOS VERTEDEROS ILEGALES

Asimismo, la Policía Local también ha informado mantiene activo el dispositivo de vigilancia en varios vertederos ilegales del municipio, con especial atención al existente en la parroquia de Coeses, donde fueron sorprendidas dos personas depositando una caldera de grandes proporciones.

Las investigaciones realizadas por los agentes permitieron identificar a otra persona más que había abandonado residuos en la zona. El implicado alegó desconocer que estaba incumpliendo la normativa al no haber visto señalización que lo indicase. Sin embargo, estos hechos podrían constituir una infracción grave, sancionada con multas de entre 901 y 45.000 euros, que pueden llegar hasta los 300.000 euros en el caso de residuos peligrosos.

AUXILIO A LA CIUDADANÍA

Los agentes también realizaron varias intervenciones de auxilio a la ciudadanía. Durante la madrugada del miércoles acudieron a un domicilio de la calle Miguel de Cervantes para asistir a un hombre que había sufrido una caída y no podía levantarse. Debido al dolor que presentaba en un costado, solicitaron una ambulancia que finalmente lo trasladó a un centro sanitario.

Ese mismo día colaboraron con el servicio de emergencias 061 para atender a una mujer enferma en un domicilio de la calle San Froilán que no podía abrir la puerta. Los policías accedieron a la vivienda con la ayuda de los Bomberos y comprobaron que la mujer se encontraba sentada en el salón con dolores que le impedían moverse, por lo que fue evacuada posteriormente a un centro sanitario.

Además, esa misma tarde los agentes auxiliaron a un hombre de 88 años que se había desorientado cuando se dirigía a la plaza de A Milagrosa y fue encontrado por personal de un centro social. Tras realizar varias gestiones, fue trasladado a su domicilio y quedó al cuidado de una persona responsable. Los Servicios Sociales municipales ya tenían conocimiento de su situación al haber sido atendido en circunstancias similares días antes.