La Policía Nacional auxilia a una mujer agredida a botellazos por su marido en Santiago

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis agentes de la Policía Nacional auxiliaron en una vivienda en Santiago a una mujer que fue agredida a botellazos por su marido, que se rebanó el cuello con un cuchillo al creer que estaba muerta.

Los hechos se produjeron el 29 de julio, cuando los agentes recibieron una alerta sobre gritos de socorro y una fuerte discusión de una pareja en un edificio del centro de la ciudad, según el relato del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Una vez en el punto, los agentes identificaron el edificio de donde provenían los gritos de socorro y observaron una vivienda en la que salía sangre por debajo de la puerta.

Los agentes dieron las indicaciones necesarias a la mujer para que abriese la puerta y la localizaron gravemente herida. Ante esto, procedieron a evacuarla y los profesionales sanitarios la trasladaron en ambulancia al centro hospitalario de referencia.

La mujer le explicó a los agentes que había sido agredida por su marido con varios botellazos en la cabeza. El varón, al creer que estaba muerta, se rebanó el cuello con un cuchillo y aseguró: "Ahora que te has ido tú, me voy yo".

Los agentes localizaron dentro de la vivienda al agresor, que estaba inconsciente con un profunda herida de arma blanca en el cuello. Finalmente, el hombre fue trasladado al CHUS, donde fue intervenido de urgencia.

CONDECORACIÓN A LOS SEIS AGENTES

Por esta "brillante acción", el SUP pide que los agentes reciban la condecoración a la altura de la intervención. A través de un comunicado, asegura que este tipo de intervenciones "dan prestigio y proyectan una imagen policial de servicio y seguridad a la ciudadanía".

Además, el sindicato lamenta que durante este año en Santiago se han realizado "varias intervenciones reseñables" y "ninguna de ellas" ha obtenido un reconocimiento "digno del trabajo realizado".