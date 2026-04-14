La Policía Nacional evita que una víctima de estafa en Viveiro (Lugo) pierda más de 60.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Viveiro (Lugo) han logrado bloquear un total de 60.000 euros pertenecientes a una víctima de una supuesta estafa de inversiones financieras que había sido captada a través de redes sociales, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación se inició tras tener conocimiento de una posible estafa que alcanzaba los 61.000 euros, el perjudicado, siguiendo las instrucciones de los presuntos estafadores, instaló en su dispositivo móvil una aplicación que permitía el control remoto del terminal y procedió a abrir una cuenta bancaria en la entidad que le indicaron los autores del fraude.

La víctima realizó diversas transferencias de dinero tanto a cuentas nacionales como extranjeras, perdiendo finalmente el acceso a la cantidad de fondos remitida. La intervención de los agentes permitió el bloqueo de dos de estas transferencias por valor de 60.000 euros, una de las cuales iba dirigida a una cuenta con sede en el extranjero.

Los hechos ya se encuentran bajo supervisión judicial. Esta modalidad delictiva, denominada "estafa de inversores", se sustenta en el uso de técnicas de ingeniería social para captar a potenciales víctimas.

El procedimiento habitual comienza persuadiendo al usuario para realizar un primer envío de dinero a una cuenta de otra persona, también engañada. Este proceso se repite de forma sucesiva hasta que los fondos son derivados a cuentas internacionales o a manos de intermediarios financieros.

Según detalla la Policía Nacional, estos intermediarios convierten el dinero en criptoactivos a cambio de una comisión, enviándolos posteriormente a carteras digitales o wallets designadas por los estafadores.