Política Social confía en superar las 100.000 personas dependientes atendidas en el año 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha destacado que el presupuesto de su departamento para 2026 alcanza los 1.391 millones de euros, lo que supone "la mayor inversión social de la historia de Galicia", tal y como ha señalado. Además, ha confiado en que estas cuentas permitan superar la barrera de las 100.000 personas dependientes atendidas en dicho año.

Así lo ha defendido en su comparecencia en la Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento, donde ha subrayado que su Consellería se sitúa como el departamento autonómico que más crece, "con una subida del 5%".

En este sentido, ha desgranado que el área de mayores contará con una inversión de 844 millones de euros, un 17% más que el año anterior, "lo que permitirá aumentar en 94 millones de euros los fondos destinados a la dependencia, para seguir incrementando el número de atendidos".

Asimismo, ha anunciado que se crearán el próximo año cerca de 1.000 nuevas plazas públicas de atención residencial y que se incrementarán los fondos destinados al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), hasta sumar 148 millones de euros, "con el objetivo de cerrar cuanto antes el acuerdo con la Fegamp".

Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha acusado a la Xunta de aplicar una "política de bonos" y que ha calificado de "ayudas pírricas que no garantizan derechos y que están muy lejos de lo que se merece la gente".

"Son ustedes una máquina de hacer dinero para el negocio del cuidado de las personas mayores, de las dependientes y ahora abrimos el negocio también con los derechos de las mujeres", ha acusado a la responsable de Política Social.

En contraposición, la diputada popular Raquel Arias ha asegurado que "el SAF vive una situación dramática porque el Gobierno del Estado no paga lo que debe" y ha defendido que "quien está ayudado a este servicio es la Xunta, negociando para incrementar su aportación".

Además, ha acusado a la CIG y al BNG de "manipular" a las trabajadoras sociales "en beneficio propio" y ha hecho hincapié en que los presupuestos de la Xunta para 2026 "son buenos porque no le gustan al BNG y cuando algo no le gusta al Bloque es que algo va bien".

Todo ello mientras García ha defendido un refuerzo de 179 millones de euros del Bono Coidado no Fogar, que reciben más de 33.000 personas; la ampliación de la red de Casas do Maior con 5,9 millones; la consolidación de la Tarxeta Benvida, con 32 millones; del Bono Concilia Familia, con 2,6; y la dotación para las familias de acogida con 5,7.

A este respecto, la diputada socialista Paloma Castro ha acusado al Gobierno gallego de "falta de planificación" y de apostar por medidas "totalmente contrarias" como los bonos o las "ayudas puntuales".

Mientras, la conselleira ha aprovechado su comparecencia para celebrar los resultados del Plan de Choque puesto en marcha en 2025 "y que ha posibilitado que haya 88.000 personas atendidas, que se hayan reducido un 10% los tiempos de tramitación y sumar más de 63.400 nuevos expedientes resueltos favorablemente".

Por último, ha destacado el aumento en un 9% del presupuesto para reforzar la red de centros y recursos de protección de la infancia y adolescencia, dotado con 71,1 millones de euros.

"ALARMANTES CASOS" EN XINZO Y AMOEIRO

En otro orden de asuntos, Fabiola García también ha subrayado que los presupuestos "blindan" las ayudas para personas diagnosticadas con ELA, concretamente con casi tres millones de euros para las ayudas de 12.000 euros anuales y las exenciones fiscales aprobadas para estas ayudas.

Sobre la situación en las residencias de mayores y las viviendas comunitarias en Galicia, la parlamentaria socialista ha reclamado a la conselleira que realice una auditoría después de los "alarmantes casos" detectados en Xinzo y Amoeiro que derivaron en el cierre de estos servicios y la intervención de la Fiscalía.

Castro ha exigido a la conselleira que se comprueben "posibles incumplimientos" en el número de plazas, grado de dependencia de los usuarios, así como sus condiciones sanitarias y alimentarias, además de la situación laboral de los trabajadores. Con todo, ha reclamado también el refuerzo de los mecanismos de inspección, control y supervisión.

A este respecto, García ha defendido que estos cierres no derivaron de la mediación de la Guardia Civil, sino de un Cuerpo de Inspección de la Xunta "que funciona" y al que "no le temblará la mano" si encuentra irregularidades.

En este contexto, la nacionalista Olalla Rodil ha aprovechado para denunciar que, cinco días después de la moción de censura llevada a cabo en Ribeira (A Coruña) y que dio la alcaldía a los populares, se confirmó la construcción de la residencia de mayores y ha subrayado que "cuando gobernaba el BNG todo eran problemas".

En otro orden de asuntos, la conselleira ha aprovechado para destacar el esfuerzo presupuestario dirigido a la atención a la discapacidad, con 191 millones de euros, y ha anunciado que se incrementará así la inversión en financiación de plazas concertadas, con más de siete millones de euros, y se apostará por la creación de más de 100 nuevas plazas públicas.

VIOLENCIA GÉNERO

En el ámbito contra la violencia de género, Fabiola García ha anunciado que se destinarán cerca de 25 millones de euros para mantener los "recursos, servicios y prestaciones" para reforzarlos y ampliarlos.

Así, se ha referido a un aumento en 1,5 millones de euros en la partida para dar soluciones habitacionales a las víctimas, el refuerzo de la Rede Galega de Acollemento o la puesta en marcha de los cuatro CIMS móviles, con 4 millones de euros.

Por último, ha destacado la puesta en marcha de políticas de promoción de la igualdad con cerca de 29 millones, lo que supone un 2,1% más. En esta línea, ha subrayado que se apostará por la sensibilización en el ámbito educativo, en los festivales de música y se reforzará los centros Quérote+ y los Centros de Información á Muller (CIMS).

A este respecto, Olalla Rodil (BNG) ha denunciado que el plan de renovación de los CIM "es el mismo anuncio que dio la conselleira el año pasado en este comparecencia de presupuestos". Mientras que Paloma Castro (PSdeG) ha hecho referencia a la denuncia por agresión sexual sobre el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, y la "terrible respuesta" que dio la Xunta al respecto.

Finalmente, García ha definido estos presupuestos como una "apuesta decidida y clara" para que Galicia "siga avanzando" porque, tal y como ha defendido, "las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión". Unos presupuestos sobre los que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha reclamado "mayor carga presupuestaria" para su provincia, así como un "desarrollo equilibrado" desde el punto de vista territorial y se ha referido a la "sociedad vulnerable" en los entornos rurales especialmente.