Ponte... nas Ondas! forma a docentes para profundizar en su modelo de buenas prácticas con el patrimonio

La jornada reúne a 80 profesores para compartir experiencias prácticas con el patrimonio cultural inmaterial (PCI)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRSS)

La Consellería de Educación y la Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte... nas Ondas! (PNO!) han celebrado este lunes en el Pazo de Fonseca una jornada de formación destinada al profesorado de la red de centros "Modelo PNO! de buenas prácticas con el patrimonio cultural inmaterial (PCI).

Tras la incorporación de diez nuevos centros este año, son ya 41 los de toda Galicia que forman parte oficial de esta comunidad de innovación pedagógica.

El acto inaugural ha estado presidido por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; el presidente de Ponte... nas Ondas!, Santiago Veloso; y María Evangelista, en representación del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura. Durante la apertura se han entregado también los distintivos acreditativos a los centros que forman parte de la red.

Alrededor de 80 profesores y profesoras de educación infantil, primaria y secundaria participan en un programa intensivo que sirve para exponer trabajos reales desarrollados en las aulas alrededor del patrimonio, acercar metodologías de radio escolar y acoger la presentación oficial del libro 'O patrimonio vivo. Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). Investigación e educación', editado por Galaxia.

La jornada formativa se enmarca en las actividades que rodean a la exposición 'Un modelo para o mundo. 30 anos de Ponte... nas Ondas!', inaugurada la pasada semana y que propone una inmersión en la fórmula que llevó a PNO! a ser inscrita en 2022 en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de La Unesco.