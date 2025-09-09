Pontevedra alza la voz contra la ofensiva en Gaza durante el paso de La Vuelta

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press

PONTEVEDRA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este lunes en el puente de A Barca y en la rotonda de la calle Manuel del Palacio, en Pontevedra, para protestar contra la ofensiva militar israelí en Gaza coincidiendo con el paso de la caravana de La Vuelta ciclista a España.

Las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes y estuvieron marcadas por gritos como 'Non é unha guerra, é un xenocidio', 'As nenas de Gaza non son unha ameaza', 'O sionismo é terrorismo' o 'Israel asesina, La Vuelta patrocina', en alusión a la participación del equipo Israel-Premier Tech en la ronda ciclista.

La convocatoria reunió a medio millar de personas en A Barca, muchas de ellas portando banderas palestinas y pancartas que denunciaban la situación en Gaza.

Los manifestantes intensificaron los abucheos y los silbidos al paso del pelotón, especialmente al paso de los vehículos del equipo israelí, ante un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

En la rotonda de Manuel del Palacio se desarrolló una segunda concentración, que contó con la presencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y varios miembros del gobierno local del BNG.

El regidor expresó su firme condena a lo que calificó como una "masacre" contra el pueblo palestino y defendió su participación en la protesta: "Como alcalde, creo que tengo que estar aquí", afirmó.

Fernández Lores denunció que Israel "está violando todas las leyes de la comunidad internacional" y que los ataques en Gaza constituyen un "asesinato directo" a la población civil. "Esto no es una guerra ni una defensa de nada", aseguró. Además, lamentó la tibieza de la comunidad internacional y afirmó que la palabra genocidio "ya no me llega" para describir la situación.

"La masacre al pueblo palestino es insostenible socialmente. Es imposible ponerse de perfil", añadió el alcalde.

Fernández Lores también subrayó el derecho de la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica: "No me entra en la cabeza que a nadie que sea medianamente razonable le pueda parecer mal que la gente se manifieste de forma tranquila y ordenada ante una masacre universal que no es de recibo", afirmó.

Preguntado por los periodistas, el alcalde de Pontevedra valoró como "positivos" los intentos del Gobierno de España de hacer una "llamada de atención" ante la "inoperancia" de la Unión Europea y de la comunidad internacional, aunque ha afirmado que "nos gustaría que fuese más contundente".

Las protestas en Pontevedra se enmarcan en una serie de movilizaciones convocadas en varias localidades gallegas durante las etapas de La Vuelta, en denuncia por la participación del equipo israelí en la competición ciclista.