Pontón acusa al PP de convertir el gallego en "lengua residual": "Le está robando a los niños el derecho de hablarlo"

Representantes del BNG en la presentación del protocolo 'Lingua Vital', a 14 de marzo de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al Gobierno gallego, liderado por el PPdeG, de seguir una agenda política "que no oculta" y con la que favorece el "monolingüismo" y el "convertir el gallego en una lengua residual", por lo que ha urgido un giro.

"El PP le está robando a los niños y niñas del país el derecho y la libertad de hablarlo", ha censurado este sábado en declaraciones a los medios desde la asamblea para la aprobación del protocolo 'Lingua Vital', elaborado por 57 entidades sociales.

Desde la Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, ha certificado la situación de "emergencia lingüística" del idioma y que las 300 medidas presentadas pretenden revertir. De esta forma, ha mostrado su apoyo a la iniciativa, que, a su modo de ver, "está haciendo el trabajo que la Xunta no hace" y que consiste en propuestas que "realmente garanticen el futuro de la lengua".

La líder nacionalista ha llamado a que se apueste por situar a la lengua en "un lugar de igualdad". En este sentido, ha pedido a la Xunta "cumplir las medidas" del Plan de Normalización Lingüística y derogar la norma de 2010 que regula el uso del gallego en la educación, a la que ella llama "el decreto de la vergüenza" y que lo en "una lengua de segunda".

"Todos los informes (del Instituto Galego de Estatística, la Real Academia Galega y el Consello da Cultura Galega) nos alertan de que nuestro idioma está en una situación critica, pero reversible si se toman las medidas necesarias para darle la vuelta", ha diagnosticado, al tiempo que ha lamentado el papel ejercido por la Xunta.