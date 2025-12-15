Pontón acusa al PPdeG de "hacer carroñerismo" político con la violencia machista para conseguir la Diputación de Lugo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al PPdeG de "hacer carroñerísmo político" con la violencia de género, en relación con el caso Tomé, para "hacerse con el poder" en la Diputación de Lugo.

Así lo ha señalado este lunes en declaraciones a los medios durante un acto en Santiago, donde ha apuntado que la postura que toma el PPdeG hacia el BNG en este asunto es la "forma de actuar que siempre tienen" los populares.

"Lo que está haciendo el PP es el carroñerismo político, quiere usar a las víctimas para hacerse con el poder, me parece terrible", ha incidido Pontón.

Una vez más, la líder nacionalista ha vuelto a mostrar todo su "apoyo y solidaridad" con las víctimas y ha remarcado la "importancia" de que las personas que denuncian tengan a su disposición "todos los medios y los recursos" para que esas denuncias "vayan adelante y no haya impunidad en los casos de acoso sexual".

Pontón ha incidido en que la valoración sobre cómo se hizo la gestión de este caso le compte "al propio PSdeG" y ha reiterado que el compromiso del BNG es la "tolerancia cero" ante casos de agresión sexual.

A renglón seguido, la líder nacionalista ha lamentado que este no es el primer caso que "salpica a dirigentes políticos" y ha recordado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "encubrió durante meses" al exconsellerio do Mar Alfonso Villares denunciado por una presunto agresión sexual.

"No solo lo mantuvo, sino que permitió que se despidiese entre aplausos utilizando la sede oficial de la Xunta. Fue un acto de humillación a todas las mujeres y un mensaje terrible para las mujeres que denuncian", ha esgrimido.

Por ello, Pontón ha remarcado que "afecte a quien afecte" lo que se debe es "estar siempre" con las mujeres que denuncian, porque el machismo "está en la sociedad" y hay que "actuar con contundencia cuando se conoce un caso de estas características". "Creo que lo que tienen que aclarar en el PSdeG son sus responsabilidades", ha subrayado.

DEJAR EL ACTA, LA "ÚNICA SALIDA"

Así las cosas, Pontón, consultada sobre la situación en la Diputación de Lugo, ha vuelto a pedir que José Tomé "deje el acta", ya que "es la única salida digna que le queda".

"Espero que recapacite y que deje el acta. Primero, por el bien de la política y segundo en respecto a las mujeres que en este momento tienen presentada una denuncia y, también, por respeto a la propia institución y a la provincia de Lugo", ha zanjado.