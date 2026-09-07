Pontón acusa a Rueda de "desatender sus funciones" para apoyar en Madrid la "estrategia ultra" del PP

La portavoz del BNG, Ana Pontón, en un acto en Carballo, junto al alcalde, Daniel Pérez - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "desatender sus funciones" para apoyar en Madrid la "estrategia ultra" del Partido Popular.

Así lo ha trasladado este lunes en un acto en Carballo (A Coruña), del que ha informado el Bloque, y en el que ha censurado que, "en vez de estar en el Consello de la Xunta", Rueda asistiese este lunes en Madrid al desayuno informativo ofrecido por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que han acudido los líderes autonómicos del PP.

Pontón ha recordado que en el Consello de la Xunta "se tienen que tomar medidas para poder apoyar las necesidades de los gallegos y gallegas", por lo que ha censurado que Rueda "desatienda" y "marche para Madrid a seguir apoyando la agenda y la estrategia ultra del PP".

"Quiero recordarle al señor Rueda que los gallegos y las gallegas no le pagan para ir los lunes a Madrid a aplaudir la agenda de odio racista del PP", sino que le pagan para atender sus necesidades", ha manifestado.

En este sentido, ha calificado a Rueda de "desleal con Galicia" por considerar "más importante" apoyar la estrategia de la calle Génova que estar en el Consello tomando medidas "que sean realmente útiles para mejorar la vida de los gallegos". "En todo caso, que esté o no es irrelevante porque esto nos demuestra que tenemos un presidente de la Xunta prescindible", ha afirmado.