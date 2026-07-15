Pontón afea que el Pacto pola lingua "mantenga el decreto de la vergüenza" y tacha de "propaganda" el acto de la Xunta

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, atiende a los medios durante una manifestación a favor del Día das Letras Galegas, a 17 de mayo de 2026, en Santiago de Compostela. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que el Pacto pola lingua presentado este miércoles por el Ejecutivo autonómico "mantenga el decreto de la vergüenza", en referencia al decreto de plurilingüismo de 2010, y ha tachado de "propaganda" el acto organizado por la Xunta para exponer públicamente el documento.

En un acto en Ames, la líder del Bloque ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de "convertir el gallego en una lengua de segunda en la educación", lo que, a su juicio, lo ratifica como "el presidente del 'no' al gallego".

"No estamos ante ningún pacto por la lengua, sino ante un acto de propaganda con el que Rueda intenta tapar 17 años de políticas contra el gallego", ha reprochado Pontón antes de subrayar que la prueba es que "mantiene el mismo decreto de la vergüenza" que situó al gallego "como la única lengua que pierde hablantes".

Además, Pontón ha aprovechado para recordar que el presidente de la Xunta "encabezó la infame manifestación en contra del gallego" de la organización 'Galicia Bilingüe' y que "aplaudió el veto del PP para evitar que se use el gallego en el Congreso", entre otras cosas. "Esta es la hoja de servicios de Rueda, el presidente del 'no' al gallego", ha concluido.