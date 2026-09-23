Pontón afea "propaganda" en vivienda a Rueda, que le invita el martes a la entrega de 24 en alquiler en Santiago

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el pleno del Parlamento. - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la vivienda ha centrado parte de la sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha afeado "propaganda". El mandatario ha contraatacado acusándole de "dogmatismo" y con una invitación al acto de entrega de 24 nuevas viviendas que, en régimen de alquiler, se entregarán en Lamas de Abade --Santiago de Compostela-- el próximo martes.

"Si no viene quedará retratada una vez", ha retado Rueda, quien también ha defendido que las cifras evidencian el "acelerón" en vivienda que se ha acometido en Galicia en los últimos tiempos y ha ejemplificado con que en el primer semestre del año en la comunidad se licitó vivienda pública por 302 millones de euros.

"De esos 302 millones, ¿sabe cuántos son de la Xunta? 300 millones. Y del Gobierno central, 6.000 euros. Ese Gobierno al que aplauden con las orejas, ya que en Madrid son tan mansos", ha continuado Rueda, quien ha reiterado un día más el compromiso adquirido al inicio de este mandato: finalizar la actual legislatura con 4.000 viviendas de promoción públicas nuevas.

Si Rueda ha ironizado con que, con el BNG hay "mucho dogmatismo y poco ladrillo", Pontón le ha respondido en un tono similar y ha subrayado que el "tour" que le ofrece el presidente por las nuevas viviendas públicas sería "muy breve". "De momento solo se entregaron 74. Y si entregan la semana próxima las otras 24, muy bien, serán 98 de 1.800 prometidas para 2026. Lo que queda acreditado es que su palabra no vale nada", ha espetado.

Asisismo, ha afeado la tardanza en actuar y ha ironizado con que el "gurú" Rueda justificó en su día que no se habían dado pasos previos por no tener constancia de la existencia "del problema". Y mientras el presidente sostiene que la declaración de zonas tensionadas ha retirado viviendas del mercado --ha dicho que los contratos de alquiler bajaron en A Coruña un 52% (de unos 730 a 349)--, la líder nacionalista le ha acusado de "boicot".

ZONAS TENSIONDAS

"¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas? ¿Será porque la gente está en tan mala situación que no quiere cambiar de piso porque cada vez que lo hace el contrato es más alto?", se ha preguntado Pontón, quien ha propuesto declarar zonas tensionadas en todos los ayuntamientos "con los precios del alquiler descontrolado".

"Mire, en este país hay un problema porque miles de personas no pueden acceder a la vivienda. Tiene herramientas en su mano y lo que está demostrando es que a usted lo que le preocupa es que una minoría se haga rica a costa de los derechos de la mayoría, y ese no un modelo social de futuro. Póngase las pilas y deje la propaganda", ha instado.