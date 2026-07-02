Pontón afirma que el voto exterior debe "darse con garantías" y ve "importante" que en municipales "vote quien resida"

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a insistir en que el voto debe darse "con garantías", aunque ha subrayado que es "importante" que en los comicios municipales "vote la gente que resida en el ayuntamiento".

En rueda de prensa este jueves, preguntada sobre si cuestiona que votantes con nacionalidad española en el exterior puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones locales de un municipio en el que no residen, Pontón ha remarcado que defiende que "se cumpla la ley".

Así, ha señalado que el BNG mantiene las posiciones expresadas "cuando se debaten las leyes", subrayando que "es importante que en las elecciones municipales pueda votar la gente residente en esos ayuntamientos". "Eso es algo que tenemos que garantizar y nuestra posición ha sido muy clara", ha aseverado.

En todo caso, la líder nacionalista ha argumentado que "cada debate tiene sus tiempos" y ha manifestado que la postura del PP respecto a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', que permite la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, es "una incongruencia enorme".

"Quien tiene que dar hoy explicaciones es el PP y Rueda, que hace días decía que la emigración era muy importante para Galicia y después lo que hizo fue repetir ese argumentario cutre desde Génova y poner en cuestión el derecho de toda esa emigración a votar", ha reiterado.

Además, ha vuelto a recordar que en Galicia "pasaron cosas muy graves con el voto de la emigración", que "fomentó el PP para manipular el voto de la emigración, carretando sacos de votos y comprando votos".

En este contexto, ha afirmado que el voto "tiene que hacerse con garantías", insistiendo en que "hay una ley que reconoce ese derecho" y se debe evitar que "pase lo que ya pasó".

"Es una hipocresía que ahora quieran generar dudas sobre qué va a pasar en las siguientes elecciones utilizando la emigración y que lo haga el propio PP. Me parece una incoherencia terrible, de Feijóo y de Rueda, que un día dice que la emigración es muy importante para Galicia y al día siguiente ataca el derecho a que puedan votar, única y exclusivamente porque se lo manda Madrid", ha lamentado.