Pontón analiza con el embajador de China vías para "abrir nuevas oportunidades" a las empresas gallegas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con el embajador de China en España, Yao Jing, en el Parlamento de Galicia - BNG

La líder del BNG traslada la apuesta por reforzar el intercambio cultural y su apuesta por la paz en las relaciones internacionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha analizado con el embajador de China en España, Yao Jing, vías para potenciar las relaciones comerciales con China y "abrir nuevas oportunidades" a las empresas gallegas en este mercado.

Pontón, que se ha reunido este lunes con el embajador en el Parlamento de Galicia, ha calificado de "muy positiva" la cita en la que ha trasladado a Jing la importancia "estratégica" que tienen para el BNG las relaciones entre China y Galicia, toda vez que el país asiático representa un "gran mercado" en el que las empresas gallegas "pueden y deben ampliar sus posibilidades de negocio".

La líder de la formación nacionalista, que ha explicado que el BNG había solicitado una reunión al entender que las relaciones entre ambas regiones son "estratégicas", ha explicado que Yao Jing aprovechó su visita a la capital gallega para celebrar este encuentro. Y es que el representante chino también ha asistido este lunes en un acto organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en colaboración con SW Spain sobre las oportunidades de inversión entre empresas gallegas y chinas.

"Tenemos un tejido económico y empresarial que es muy competitivo, que está siendo un referente en muchos ámbitos y, por lo tanto, sería importante que esta también sea una vía de colaboración con la República China", ha defendido.

Pontón ha sostenido que Galicia mantiene una "evolución débil" en las exportaciones al país asiático, "un déficit importante en la balanza comercial" que, según ha dicho, aumentó en los últimos años y que ha considerado necesario recordar.

Además, ha trasladado desde el BNG al embajador el interés de Galicia por acoger inversiones "de vanguardia y de futuro". "Somos un país que ofrece grandes oportunidades para acoger proyectos que sean sostenibles, que aporten riqueza y creación de empleo, y que tengan en esa sostenibilidad y en el desarrollo tecnológico uno de sus pilares", ha destacado.

Ante el papel que juega en la economía y en la geopolítica internacional, Ana Pontón ha valorado especialmente el esfuerzo de China por promover el diálogo y la colaboración y ha confiado en que "entre China y Galicia se puedan materializar nuevos proyectos en beneficio mutuo".

En esta línea, ha apostado por seguir profundizando en las relaciones bilaterales también en otros ámbitos de actuación, como el académico, donde ya existen intercambios entre universidades gallegas y chinas en los que se puede incidir para beneficio de ambos países".

INTERCAMBIO CULTURAL

Asimismo, ha apostado por promocionar el conocimiento de la cultura y la lengua gallega en el país asiático, ya que "aumentar el intercambio cultural entre ambas naciones enriquece a todos y a todas y es la mejor forma de derribar perjuicios y construir relaciones de igualdad, de amistad y de integración".

Un intercambio que, ha señalado, ya desarrolla Galicia con la comunidad china en un ejemplo de convivencia que demuestra que ambos países tienen "muchos lazos y vínculos" sobre los que asentar sus relaciones.

Finalmente, ha trasladado a Jing el compromiso del BNG para trabajar por la "soberanía de los pueblos, por la justicia y por la paz", apostando por unas relaciones internacionales "de igualdad entre los pueblos" como la mejor forma de construir "un mundo mejor para toda la humanidad".

PRESUPUESTOS GENERALES

Por otra parte, preguntado por la posibilidad de que haya Presupuestos Generales del Estado, Pontón ha dicho que "es algo que le compete al Gobierno", que, en su opinión, tiene "disposición a negociar".

"Sabemos que el Gobierno tiene disposición a hacerlo y a negociarlos y lo que haremos en ese momento desde el BNG es poner por delante la defensa de los intereses de Galicia, como hacemos siempre", ha subrayado.