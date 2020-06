Pontón apela en el cierre a "romper con el pasado" y poner a la primera mujer presidenta de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha aprovechado el cierre del debate a siete en la TVG para invitar al electorado a "romper con el pasado y abrir el futuro" al poner a la primera mujer presidenta de la Xunta.

En su minuto de cierre en el único debate que tendrá lugar en la campaña electoral para los comicios del próximo 12 de julio, Pontón proclamó: "En Galicia tenemos todos los recursos pero debemos confiar en nosotros".

"Ilusión no me falta si me dais esa oportunidad, daré lo mejor de mí", finalizó su intervención.