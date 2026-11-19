La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la candidata por Ourense, Noa Presas, en una visita a la Praza de Abastos de la capital ourensana.- BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado al voto de las personas mayores con el compromiso de que los nacionalistas defenderán en las Cortes Generales la subida de las pensiones mínimas hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En un encuentro con pensionistas en Ourense, en el que ha participado junto a la cabeza de lista en la provincia, Noa Presas, la líder nacionalista ha asegurado que el Bloque defenderá "con uñas y dientes" esta medida.

Tras recordar que en Galicia hay más de 700.000 personas que cobran una pensión, Pontón ha considerado "fundamental" de cara al futuro garantizar estas prestaciones, en un momento en el que "el PP está cuestionando la viabilidad del sistema público de pensiones".

"Frente a ese intento de recortar un derecho básico de la ciudadanía, el BNG tiene claro que no vamos a permitir ni un paso atrás, que vamos a defender no solo el sistema público de pensiones, sino también que esas pensiones se mejoren porque hay situaciones que no podemos dar por buenas y creemos que hay que avanzar", ha advertido.

Así, ha recordado que en Galicia se refleja una brecha de "2.600 euros menos al año" que, en el caso de Ourense, "es todavía más grave y se eleva hasta una media de 4.800 euros anuales".

Por ello, ha reivindicado que el Bloque defenderá "una agenda gallega de pensiones" para sacarlas "del furgón de cola", algo de lo que, ha augurado, "no se va a ocupar el bipartidismo".

"Esta es una reivindicación que solo el BNG pone sobre la mesa, por lo que necesitamos más fuerza en Madrid para defenderla", ha recalcado Pontón.

Así, ha explicado que equiparar las pensiones mínimas al SMI implicaría que las personas que perciben ahora entre 700 y 1.000 euros "obtendrían incrementos anuales de entre 3.000 y 7.000 euros", una medida que ha considerado "de mínimos".

Y para subir las pensiones, la portavoz nacional del BNG ha subrayado que "lo único" que hace falta es "voluntad política", recordando que el Gobierno central "incrementó el gasto militar hasta los 35.000 millones de euros".

"HACER HISTORIA"

Por su parte, Noa Presas ha incidido en que el BNG está "centrado en los problemas reales de la gente" y, por ello, ha pedido a la ciudadanía de Ourense "una oportunidad" para "hacer historia" en estas elecciones y conseguir por primera vez una diputada del Bloque.

Asimismo, ha reivindicado que los nacionalistas gallegos son "la única fuerza" que se presenta a estos comicios con "el aval del trabajo hecho durante esta legislatura": "Un único diputado del BNG consiguió subidas históricas de las pensiones mínimas y no contributivas, por encima del IPC, en un 7% consiguiendo más de 30 millones de euros para los pensionistas ourensanos".