Pontón arremete contra los "pactos oscuros" en Lugo: "Rueda no soporta un gobierno en el que participa el BNG"

Ana Pontón, en la manifestación del Primero de Mayo de la CIG en A Coruña. - BNG

A CORUÑA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a denunciar este viernes "la peor de las políticas" que el PP está practicando en Lugo, con "pactos oscuros" para arrebatar el gobierno municipal a PSOE y BNG, "pervirtiendo" el voto de los ciudadanos.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo convocada por la CIG en la ciudad herculina.

"Quiero hacer una defensa de la democracia y quiero hacer frente a un Partido Popular que está practicando la peor de las políticas en Lugo, donde vemos cómo quiere pervertir con pactos oscuros lo que votó la ciudadanía", ha proclamado.

Para Ana Pontón, el presidente del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "no soporta" que haya una gobierno local en Lugo en el que participa el BNG, un gobierno "que lleva años promoviendo un cambio y una transformación" en la ciudad. "Lamentablemente, lo que vemos es como le está diciendo a la ciudadanía de Lugo que su voto no vale nada", ha denunciado la líder nacionalista.

En ese sentido, ha vuelto a acusar al PP de "comprar voluntades" y "utilizar incluso recursos públicos para llevar adelante una moción de censura que es indecente y antidemocrática". "Queremos defender que los vecinos de Lugo son los que tienen que escoger a su alcalde o alcaldesa, y no los pactos oscuros con transfuguismo, que representan un ataque directo a la democracia", ha sentenciado.