Pontón arropa a los candidatos del BNG en las ciudades y los insta a "dar lo mejor de sí" para sumar más alcaldías

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto con los cabeza de lista del Bloque en las siete ciudades gallegas. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mantenido este miércoles un encuentro con los candidatos del Bloque en las siete ciudades gallegas, a los que ha instado a dar "lo mejor de sí" para sumar más alcaldías en 2027 y marcar así el inicio de "la transformación que Galicia necesita".

Junto con Goretti Sanmartín (Santiago de Compostela), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra), Rubén Arroxo (Lugo), Luís Seara (Ourense), Avia Veira (A Coruña), Xabier Pérez Igrexas (Vigo) y Mon Fernández (Ferrol), la líder nacionalista ha subrayado que los comicios del próximo año son "un reto muy importante" en el que trabajan "con toda la ambición".

De hecho, a ocho meses de las elecciones locales, Pontón ha destacado que el BNG cuenta ya con el programa marco aprobado y con candidatos elegidos en 94 ayuntamientos.

"Estoy convencida de que el BNG será la fuerza política que más suba en esas elecciones y que vamos a tener un resultado histórico para extender el modelo de éxito a nuestra nación", ha remarcado.

Frente a un PP que, ha manifestado, "es un problema para Galicia", la sociedad gallega "cada vez mira más al BNG como alternativa que pueda dar futuro y esperanza", poniendo como ejemplo las políticas implantadas en los ayuntamientos en los que gobiernan (Santiago y Pontevedra).

"Quiero pedirles que den lo mejor de sí, que trabajen con humildad y ambición y trabajen con la mano tendida a los sectores más dinámicos para conseguir un objetivo ambicioso: ampliar las alcaldías del BNG en las ciudades y que marque el inicio de la gran transformación que Galicia necesita", ha ensalzado antes de señalar que "pensar las ciudades es pensar el país que queremos ser".

PONTEVEDRA Y SANTIAGO

Para lograr el objetivo de llegar a más ayuntamientos, Ana Pontón ha puesto como ejemplo Pontevedra y Santiago para "extender", ha dicho, su modelo al resto de urbes gallegas.

"Demostramos que sabemos gobernar", ha puesto en valor argumentando que Pontevedra es hoy "una ciudad de referencia" y que Fernández Lores continúa "muy en forma y con ganas de trabajar por la Pontevedra del futuro" tras tres décadas "transformando" la capital del Lérez.

En Santiago, Pontón ha reivindicado que el BNG "hizo historia" con Goretti Sanmartín, demostrando que "cuando hay proyecto, ganas de trabajar y un liderazgo claro, todo es posible".

Además, respecto a la capital gallega, la portavoz del Bloque ha lamentado "las dificultades" a las que, en su opinión, se enfrenta la alcaldesa con "la oposición más destructiva nunca vista". "A pesar de esa oposición destructiva 'antisantiaguesa', vemos como la ciudad está avanzando", ha ensalzado antes de apuntar que "solo habrá dos opciones": "O vuelven los herederos de Conde Roa o tenemos a la alcaldesa dándole futuro a la ciudad".

"Quiero decirles que vamos a trabajar duro para estar a la altura de su confianza y que vamos a empezar a hacerlo desde los ayuntamientos. Pontevedra y Santiago son un ejemplo porque somos capaces de construir ciudades con más calidad de vida", ha concluido Pontón.

POLÍTICA "DE LARGO ALCANCE"

Además, en nombre de los siete candidatos, Goretti Sanmartín ha reivindicado el modelo del BNG en las ciudades, "con las personas en el centro, desde el compromiso, la honestidad y la coherencia".

En esta línea, ha puesto en valor que los nacionalistas apuestan por "política de largo alcance", con planificación y "decisiones estructurales y valientes" para "una transformación real de la sociedad para mejorar la vida de los vecinos".

"El BNG llega para transformar, tomar decisiones que sean apuestas claras de futuro y cómo queremos que sean esos ayuntamientos al cabo de décadas", ha subrayado.

Además de destacar la labor de los equipos de gobierno en Santiago y en Pontevedra, Sanmartín ha puesto el foco en "la actuación transformadora" en Lugo del BNG en el gobierno local de la capital lucense hasta la moción de censura, así como en el trabajo en la oposición en Ferrol, Ourense, A Coruña y Vigo, "presentando medidas y alternativas que muestran ideas, proyecto y voluntad de llevar adelante una transformación importante".