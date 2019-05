Pontón (BNG) destaca a Ana Miranda como la "única garantía de que el sector pesquero tenga voz propia en Bruselas"

Publicado 18/05/2019 16:49:45 CET

La eurodiputada propone crear una Agencia Europea de los Océanos y ubicarla en Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha subrayado este sábado la importancia de que Galicia "siga contando con una voz propia en Bruselas que defienda los intereses de un sector estratégico para la Comunidad", por lo que ha destacado a la eurodiputada gallega Ana Miranda como la "única garantía" para que esto suceda.

Así lo ha señalado Pontón en un encuentro con el sector del mar en Vigo, donde ha asegurado que "quedó demostrado" que esta defensa de la pesca fue "abanderada" por Miranda en los últimos años.

"Nadie va a defender el sector pesquero gallego si no lo hace el BNG. Será Ana Miranda quien defienda un reparto de cotas de pesca digno para Galicia, quien defienda que los fondos europeos de pesca tienen que servir para producir no para romper barcos, quien defienda destinar fondos para garantizar rentas dignas para los trabajadores del mar, sobre todo cuando se ven forzados a parar por causas biológicas u otras que los dejen temporalmente sin actividad", ha apostillado la líder nacionalista, según recoge el Bloque en un comunicado.

Para Pontón, "no es una frase retórica decir que Galicia es una nación pesquera", ya que, a su juicio, describe la realidad económica, social y cultural que la pesca representa para la Comunidad "cuya repercusión en el Producto Interior Bruto (PIB) es la más alta de toda la Unión Europea".

"POTENCIA PESQUERA"

"Galicia es una potencia pesquera y por eso necesita tener una voz fuerte, potente y experta, que defienda este sector donde se toman las decisiones que más le afectan. Y esa voz es la del BNG a través de nuestra eurodiputada Ana Miranda", ha sentenciado la portavoz del Bloque, quien ha lamentado "el desinterés de las fuerzas estatales que siempre utilizaron este sector como moneda de cambio con nefastas consecuencias para Galicia".

Entre las propuestas que el BNG pretende impulsar en la Eurocámara se encuentra la declaración de Galicia como zona altamente dependiente de la pesca. También reclama la gestión directa de los fondos europeos de pesca que corresponden a Galicia.

Pontón ha cerrado su intervención denunciando la "aberración democrática" que supone que hoy en día no se garantice el derecho al voto de la gente del mar. "Aún no nos explicaron cómo es posible que voten los astronautas que están en el espacio y no los marineros", ha sentenciado.

AGENCIA EUROPEA DE LOS OCÉANOS

Por su parte, Ana Miranda dejó sobre la mesa una propuesta concreta para Vigo, la de crear una Agencia Europea de los Océanos y que tenga como sede la ciudad olívica.

"Resultan indiscutibles los beneficios que para Vigo tendría este organismo, al convertir la ciudad en faro europeo de la gestión e investigación oceánica, además de permitir ahondar en la investigación y en la gestión marina de Galicia y supondría nuevas oportunidades laborales y empresariales, al contar con la posibilidad de desarrollar e implantar nuevas tecnologías marinas y de innovación teniendo en cuenta como elemento primordial el factor ecológico", ha apostillado la eurodiputada.

Asimismo, el candidato a la alcaldía de Vigo por el BNG, Xabier P. Igrexas, ha puesto en valor la ciudad como "punta de lanza de la potencia pesquera gallega" y ha recordado que Vigo tiene el mayor puerto de Europa de descarga de pescado fresco.

"Vigo no puede entenderse sin la pesca, que de manera directa e indirecta suma más de 15.000 puestos de trabajo en la ciudad y su área", ha destacado.

REDONDELA

A continuación, este sábado Pontón ha visitado la localidad vecina de Redondela, donde ha pedido a los ciudadanos que concentren el voto en el BNG si quieren un cambio "real" para el municipio.

"Redondela merece más que un gobierno agotado y sin ideas y tenemos una candidatura comprometida, con un proyecto solvente y unido para construir el futuro que merece este ayuntamiento", ha indicado la portavoz del Bloque en relación al candidato nacionalista Xoán Carlos González.