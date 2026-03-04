Pontón celebra que Sánchez "asuma el 'No a la guerra'" y ve "vergonzosa" la posición de Europa: "Nos ponen en riesgo"

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega, a 25 de julio de 2025, en Santiago de Compostela. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "asuma el 'No a la guerra'", pero ha reprochado la posición "vergonzosa" de las instituciones europeas al "no condenar el ataque unilateral" de Estados Unidos e Israel a Irán.

En declaraciones en Bruselas, la líder nacionalista ha pedido a Sánchez que el 'No a la guerra' sea "algo más que un eslogan" y ha aprovechado para exigir "una actuación contundente" por parte del Estado que se concrete "en hechos reales".

Del mismo modo, ha criticado que la Unión Europea "no se atreve a decirle a Trump" que está "vulnerando el derecho internacional", además de que "no condena este ataque unilateral" y que, en su opinión, "se está poniendo del lado equivocado de la historia". "Y nos está poniendo a todos en riesgo", ha lamentado.