Pontón comparte con Cristina Kirchner la preocupación del BNG por "el lawfare y el avance de la extrema derecha"

La portavoz nacional del BNG,Ana Pontón, se reúne con la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mantenido un encuentro con la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, con quien ha compartido la preocupación de los nacionalistas gallegos por "el lawfare y el avance de la extrema derecha".

Tal y como ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, Pontón ha trasladado el apoyo del BNG a la exmandataria argentina ante lo que considera "un claro caso de lawfare", similar, ha dicho, "al sufrido por otros líderes" como el actual presidente de Brasil, Lula da Silva.

En la reunión, han analizado la situación política de la región y la geopolítica internacional y han coincidido en compartir su preocupación por "el avance de la extrema derecha", simbolizada en Argentina en "el Gobierno de Javier Milei". Una avance de "las fuerzas ultra" que Pontón ha calificado de "amenaza para la democracia y para el mantenimiento de los derechos y libertades colectivas e individuales".

En este contexto, la portavoz nacional del BNG ha trasladado su orgullo por el hecho de que en Galicia la extrema derecha tenga "nula representación institucional", lo que ha atribuido a que la ciudadanía tiene en el BNG "una alternativa al PP a favor de la mayoría social", frente a un Partido Popular "cuyo discurso y propuestas se asemejan más las de la extrema derecha".

21 MILLONES PARA RETORNO DE EMIGRANTES

De este modo, Ana Pontón sigue con su agenda de reuniones en Argentina, donde también ha mantenido un encuentro con la directiva del Colegio Santiago Apóstol y en el Centro Galego de Buenos Aires.

Allí, han destacado los nacionalistas, ha avanzado que el BNG prevé aprovechar la tramitación de los presupuestos de 2026 para reclamar, vía enmienda, un incremento del 50% en la financiación para facilitar el retorno de los gallegos que así lo deseen.

"Galicia es un país de acogida y con un gran potencial que necesita mano de obra en muchos de nuestros sectores productivos: en el sector mar-industria, en el sector agroganadero como factor importante para revitalizar el medio rural, en el sector de la construcción y de los servicios. Y desde el BNG proponemos una Galicia abierta e inclusiva, donde todos los gallegos de la emigración son bienvenidos", ha subrayado.

En este sentido, la propuesta del Bloque pasa por aumentar las partidas presupuestarias destinas a facilitar el retorno de emigrantes gallegos, hasta alcanzar los 21 millones de euros.

"Si realmente apostamos por atraer talento y mano de obra formada, hay que ser ambicioso en la financiación", ha reivindicado Pontón, que ha señalado que se trata de una propuesta viable.

Asimismo, en su visita al Centro Galego de Buenos Aires, acompañada por la eurodiputada Ana Miranda, la líder nacionalista ha puesto encima de la mesa la necesidad de que la Xunta tenga una mayor implicación en la conservación del patrimonio cultural de la diáspora, con piezas tan emblemáticas como la obra de Castelao 'A derradeira lección do mestre'.

En esta línea, ha explicado que es partidaria de establecer un plan plurianual, que garantice una financiación estable y regular, para colaborar con la diáspora en la preservación y puesta en valor del legado cultural acumulado durante décadas.