Pontón cree que el congreso evidencia que "ese idílico PP unido solo existe en esa especie de posverdad que crea el PP"

Publicado 22/07/2018 17:32:05 CET

"Es decepcionante que la agenda de Pedro Sánchez para Galicia sea la misma que la de Rajoy", afirma la líder frentista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que el congreso en el que los populares han elegido a Pablo Casado como su nuevo líder desmonta la "idílica" imagen del PP como un partido "unido". "Ese idílico PP unido sólo existe en esa especie de posverdad que crea el PP, pero que en este congreso se hizo visible una división interna mayor de lo que parece", ha apostillado.

Pontón ha realizado estas declaraciones en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha asegurado que el PP "sale muy dividido" del proceso interno culminado este fin de semana; al tiempo que augura que no será "muy fácil" que los populares "pasen página" porque "siguen pendientes casos de corrupción que pueden avivar esas diferencias".

Frente a ello, reivindica un BNG que encara las celebraciones del Día da Patria, según Pontón, "más unido que nunca" y ya con la vista puesta en las próximas citas electorales en las que confía en la derrota de un Alberto Núñez Feijóo que ve "aburrido" de presidir la Xunta.

"Estoy convencida de que Galicia necesita un cambio ante un Feijóo aburrido, sin proyecto y sin discurso. Hay una mayoría social que demanda un cambio político que se tiene que producir sí o sí y que tiene su primer paso relevante en las municipales", ha aseverado.

DÍA DA PATRIA

Un año más el nacionalismo gallego vivirá un Día da Patria Galega con celebraciones por separado, en el caso del BNG, con la tradicional manifestación que recorre las calles de Santiago el 25 de julio para concluir en la Praza da Quintana. Con todo, Pontón dice que tanto ella como su partido no viven "atrapados en el pasado ni en el resentimiento".

"Hay personas que toman sus decisiones sobre cómo entienden la política. Yo pienso que nunca nos puede mover estar atrapados por el pasado y movernos por resentimiento. Tenemos las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieren construir en positivo y que consideran que es necesario que Galicia tenga fuerzas políticas propias", ha remarcado.

Asimismo, cuestionada por los problemas internos que atraviesa En Marea, Ana Pontón afirma que confía en que sean capaces de resolverlos. "Cada organización política comete sus errores, nosotros aprendimos de los errores cometidos, y deseo con sinceridad que En Marea supere sus problemas", ha apostillado.

PEDRO SÁNCHEZ, "DECEPCIONANTE"

Por otro lado, ha lamentado que la "agenda para Galicia" del actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sea "la misma" que la de su predecesor en el cargo, el popular Mariano Rajoy. "Es decepcionante", ha añadido.

La líder frentista también se ha detenido en la reunión entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: "Lo que más me sorprendió es que Feijóo hiciese un balance positivo de una reunión en la que no consiguió ni un solo avance para este país, en la transferencia de la AP-9 me sorprende que el PSOE no sea claro en este caso y asuma las excusas de Rajoy", ha apuntado.

Así las cosas, cree que "se repite la vieja historia" para Galicia, ya que "cambia el color del gobierno en Madrid y no cambian las cosas con Galicia". Con todo, considera que Sánchez tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la comunidad si activa la vía civil para la recuperación del Pazo de Meirás para titularidad pública.

"Espero que sea posible, me preocupa que en ese encuentro a Feijoo se le olvidase poner sobre la mesa el Pazo de Meirás, es un símbolo del expolio que se produjo en este país, tiene que tener la misma prioridad que el Valle de los Caídos, y yo espero que no pase mucho tiempo en ponerse sobre la mesa esta demanda", ha incidido Ana Pontón, antes de concluir que "si el Gobierno del Estado no lo hace, la Xunta tiene que dar el paso".