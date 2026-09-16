Pontón critica que Rueda "se esconda" ante la sanción a la bodega familiar de José González e insiste en pedir su cese

Pontón este miércoles en su visita a Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha preguntado "dónde está" el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticando que "se esconda" tras conocerse este pasado martes que la bodega que la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, tiene en O Ribeiro ourensano fue sancionada tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles.

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita esta mañana a Vigo, Pontón ha calificado esta situación como un "hecho gravísimo", viendo "obsceno" que "primero digan que es culpa de la empresa" y después el conselleiro "culpe a los propios inmigrantes que se querían autoexplotar".

"Es una auténtica tomadura de pelo y lo único que estamos esperando es su dimisión o su cese por parte de Rueda, que no puede seguir escondido ante un tema tan grave", ha apostillado la líder nacionalista.

Todo ello después de que saliese a la luz esta noticia, defendiendo González la "honorabilidad" de 'Casal de Armán', de la que no obstante, se desvinculó. "Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa", proclamó.

Al respecto, explicó lo que él denominó "error" de la bodega por "confiar en que las personas contratadas o puestas a disposición a través de una empresa de trabajo temporal, con la que se habla habitualmente para tener esos temporales de vendimia, tengan esos papeles en regla". José González relató que, cuando la inspección laboral acudió a la viña, constató la presencia de temporeros que "no eran los que estaban en los listados en la empresa de trabajo temporal".