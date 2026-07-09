Pontón cuestiona si Rueda tiene "instrucciones" de Génova para ser "banco de pruebas" de "recortes en las bajas"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a la candidata a la Alcaldía de Marín. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha cuestionado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, si tiene "instrucciones" desde la calle Génova para convertir Galicia en el "banco de pruebas" de "los recortes en las bajas y en los derechos laborales de la clase trabajadora" que el PP, ha asegurado, "quiere extender si gobierna en el Estado".

Tras la propuesta "indecente" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "la gente trabajadora enferma cobre menos" y calificar las bajas laborales como "un cáncer", la líder nacionalista ha mostrado su "preocupación" ante un PP que "quiere recortar derechos a los trabajadores".

En declaraciones a los medios en el acto de presentación de Lucía Santos como candidata del BNG a la Alcaldía de Marín, Pontón ha criticado a Rueda por actuar como "avanzadilla" e iniciar en Galicia "una campaña contra el derecho a la salud".

Así, ha advertido de que el PP está desarrollando una "ofensiva" mediante "mentiras y manipulaciones" y ha acusado al titular del Gobierno gallego y a Feijóo de estar "confundiendo deliberadamente absentismo con bajas laborales" para "engañar a la ciudadanía",

"Lo que me pregunto es si el señor Rueda tiene instrucciones desde Génova 13 para hacer de Galicia el banco de pruebas de los recortes que el Partido Popular quiere extender si gobierna en el Estado", ha cuestionado, recordando a Rueda que "Galicia es la comunidad del Estado que tiene menos bajas".

En esta línea, ha defendido que si las bajas duran más "no es por responsabilidad de la clase trabajadora", sino de "un presidente de la Xunta que tiene el sistema sanitario colapsado" y "sin recursos para poder agilizar pruebas médicas".