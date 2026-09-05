Pontón destaca las posibilidades de Arteixo y refuerza el compromiso y prioridades del BNG con el municipio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha puesto en valor las posibilidades que presenta Arteixo y ha reforzado el compromiso y las prioridades de la formación con el municipio, durante su visita a la Romería de Sisalde.

Tal y como ha trasladado el Bloque en nota de prensa, la líder de la formación visitó este sábado la cita, que reúne desde el año 2017 a miles de personas en torno a la música. Durante la jornada, Pontón ha subrayado que esta celebración ha sabido combinar la tradición de las romerías populares con la música folk y representa también una "forma propia de entender el ocio y convivencia gallega".

Todo ello, ha señalado, situando en el centro del evento el entorno natural de la fraga de Sisalde, así como el asociacionismo cultural y la artesanía de la zona, convirtiéndose en un espacio de encuentro para los vecinos y para personas llegadas de fuera.

Pontón ha aprovechado su presencia para reivindicar el proyecto de su formación en el municipio y, destacar la figura del candidato a la Alcaldía de Arteixo en las próximas elecciones municipales de 2027, Carlos López Cotelo.

"Estamos hablando de una persona joven, que tiene todo el empuje y experiencia, que quiere hacer de Arteixo un lugar mejor para vivir", ha afirmado la líder del BNG, asegurando que la formación "va a darlo todo" para conseguir "abrir un tiempo nuevo en este municipio" y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En este sentido, se ha referido a Arteixo como un municipio con "muchas posibilidades", pero también con problemas a los que es "necesario" dar respuesta, entre ellos el acceso a la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos.

También, ha advertido de la necesidad de actuar para evitar que la falta de acceso a la vivienda provoque la expulsión de población del municipio y ha defendido unos servicios públicos "fuertes y sólidos" como una pieza "fundamental" para garantizar la calidad de vida.

A mayores de estas problemáticas, la nacionalista galega ha abordado el incremento del coste de la vida. De hecho, ha denunciado que, mientras suben "la comida, los carburantes o la electricidad", el Gobierno gallego permanece "mirando para otro lado, cruzado de brazos", mientras cada vez más familias "tienen dificultades para llegar a fin de mes".

"Es muy difícil explicarle a una familia que hace malabarismos para llegar a fin de mes cómo el Partido Popular puede gastarse hasta mil euros en una silla para su nueva sede en San Caetano. Las prioridades del Partido Popular están claras, las del BNG son otras muy diferentes", ha concluido.