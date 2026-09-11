Pontón emplaza de nuevo a Rueda a hablar "del decreto de la vergüenza" y pide que "asuma responsabilidades" sobre PISA

Reunión entre la presidenta del CCG y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. - CCG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a reclamar al presidente gallego, Alfonso Rueda, que se reúna con ella para "abordar soluciones y medidas" contra el decreto del Plurilingüismo, "el decreto de la vergüenza", y le ha exigido a la Xunta que "asuma responsabilidades" en su gestión por los datos negativos del último informe PISA.

Ana Pontón se ha reunido este viernes en Santiago con la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, dentro de la ronda de contactos de la institución tras la toma de posesión de su nueva responsable.

Tras el encuentro, en declaraciones a los medios, Pontón ha agradecido la posibilidad de "poner en común" con Vilavedra "algunas de las preocupaciones, reflexiones y retos" que hay en estos momentos sobre "un ámbito tan importante como es la cultura y la lengua".

El encuentro, ha recordado Pontón, se produce "en un momento en el que hay debates muy importantes sobre la mesa" y tras conocer hace pocos días el último informe PISA, "donde vemos que hay un problema muy grave en como está funcionando nuestro sistema educativo en cuanto a la formación de los jóvenes".

"Creemos que esto pone en evidencia que es necesario cambiar cosas en nuestro sistema educativo", ha dicho la portavoz nacional del BNG, un sistema que "durante los últimos años sufrió recortes muy importantes que se dejan sentir en esas calificaciones que hace el informe PISA". "En este momento, la Xunta hizo que la enseñanza gallega sea a la que menos se destina en inversión pública por habitante, 1.095 euros por habitante, la cifra más baja de todo el estado", ha criticado.

Por ello, ha instado a Gobierno gallego a "asumir responsabilidades en lugar de echar balones fuera y culpar a los demás", cuando "evidentemente sabe que la responsabilidad del funcionamiento del sistema educativo depende directamente del Gobierno gallego".

Además, en el encuentro, Vilavedra y Pontón han hablado del "posicionamiento del gallego en las nuevas tecnologías y en la IA", donde, ha dicho la líder del BNG, es necesario "hacer un esfuerzo mayor" de la mano de "todas las administraciones.

IDIOMA GALLEGO

Otro de los temas abordados con la presidenta del CCG es la situación del idioma gallego, cuando se van a cumplir dos años desde que el Instituto Galego de Estatística "pusiera cifras a la situación alarmante" del idioma, "sobre todo entre los jóvenes". "Estamos hablando de que la generación educada en el 'decreto de la vergüenza' es la generación que menos gallego habla de nuestra historia", ha alertado Pontón.

La portavoz nacional ha incidido en que "un dato gravísimo" es que "uno de cada tres jóvenes de ese sistema educativo dice que no saben hablar gallego", por lo que "se está robando el derecho y la libertad de poder utilizar el gallego con normalidad" y "se está vulnerando la Ley de Normalización Lingüística". "Yo creo que cualquier persona que tenga querencia por el gallego tendría actuado de inmediato", ha apostillado.

Frente a esta situación, el BNG ha reiterado la necesidad de "triplicar los fondos que se destinan a la lengua gallega" y de "derogar ese decreto mal llamado del plurilingüismo" para "apostar realmente por un nuevo modelo que garantice que los niños van a conocer" la lengua propia de la comunidad. Paralelamente, ha recordado que "hay un gran pacto que ya estaba firmado desde hace 17 años" y que "contiene medidas que necesitan aplicarse".

Pontón ha vuelto a reiterar, una vez más, la invitación al presidente Alfonso Rueda a mantener una reunión "que permita abordar el futuro de la lengua". "Cuando le envié la carta, el señor Rueda dijo que no, y lo que le pido es que rectifique, porque yo creo que la gente de este país que quiere a nuestro idioma y que quiere que tenga futuro quiere también que haya un cambio de rumbo", ha dicho Pontón.

INTERLOCUCIÓN

La presidenta del Consello da Cultura, Dolores Vilavedra, ha enmarcado este encuentro en una "ronda de reuniones" planificada tras su toma de posesión este verano para entrar en contacto con representantes de los distintos grupos políticos del Parlamento gallego.

Vilavedra, en declaraciones a los medios, ha agradecido que el BNG pidiese una entrevista con la nueva presidenta incluso antes de que la institución pusiese en marcha la ronda de contactos, lo que ha visto como "un gesto de deferencia" hacia el CCG.

Además, la presidenta del Consello ha confiado en que este contacto "tenga continuidad" y ha subrayado la importancia de que la interlocución sea "de modo habitual" y "no solo cuando hay relevos en las cúpulas".

Sobre el encuentro, ha dicho que ha sido "una conversación muy interesante" en la que han hablado de "muchos temas y muchas preocupaciones compartidas" sobre "este momento histórico tan complicado que estamos viviendo". El siguiente encuentro agendado, el día 16, será con representantes del Partido Popular.