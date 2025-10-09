Pontón insiste en que la moción de Ribeira es "vergonzosa" y alaba a Luis Pérez: "Volverá a ser el gran alcalde"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha afirmado que la moción de censura en Ribeira es "vergonzosa" y "la constatación de que el Bloque estaba haciendo un excelente trabajo" y auguró que Luís Pérez "volverá ser el gran alcalde que la localidad merece".

Tal y como ha trasladado la formación nacionalista en una nota de prensa, Pontón participó en el acto de apoyo a Pérez, en el que ha destacado el modelo de ayuntamiento que sitúa a las personas en el centro puesto en marcha por el gobierno municipal liderado por el BNG.

"Podrán frenarnos, pero no detendrán el camino que comenzamos; podrán quitarnos el gobierno con una moción vergonzosa, pero no la razón, ni la voluntad de seguir haciendo de Ribeira un lugar mejor para la mayoría", ha proclamado la nacionalista gallega.

En este sentido, también ha remarcado el coraje del regidor para afrontar desigualdades, repensar espacios urbanos, preservar el medio ambiente o dinamizar el ámbito cultural y en su clara aposta por unos servicio públicos de calidad y por el mar no solo como principal sector económico, sino como señal de identidad.

Por eso, ha considerado la "vergonzosa" moción impulsada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Ribeira "un acto de desesperación y de pánico", ya que el PP es "perfectamente consciente de la consolidación del gobierno municipal que lidera el BNG con Luís Pérez a la cabeza" y de que los vecinos "vieron con hechos que hay otra manera de gobernar, por lo que no quieren volver a los tiempos oscuros de la derecha caciquil del PP".

Pontón ha remarcado que Ribeira "ni puede ni va a quedar a la merced de intereses partidistas", y reafirmó el compromiso de su formación y del actual regidor de seguir trabajando con más afán que nunca a favor del ayuntamiento.

"La moción de censura no va a truncar la esperanza y el orgullo de quien sabe que gobernar para la mayoría siempre es más digno que cualquier interés oculto", ha concluido.