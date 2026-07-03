Pontón insta a Rueda a reforzar la Atención Primaria, con el foco en los municipios que incrementan población en verano

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto en Zas. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a reforzar el servicio de Atención Primaria este verano, especialmente en los municipios que incrementan población durante la temporada estival.

En declaraciones este viernes en un acto en Zas, la líder nacionalista ha lamentado que este verano "se repiten los problemas", con "operaciones canceladas y centros de salud que no dan cita".

Así, ha reprochado al Gobierno gallego que sea "parte del problema" y no tenga "capacidad de anticipación", ya que, en su opinión, "es incapaz de poner soluciones a los problemas de la atención primaria".

Por ello, ha vuelto a reclamar a la Xunta que ponga en marcha las medidas "necesarias" para solventar "los problemas en atención primaria". Así, Pontón ha propuesto contratar a más profesionales, psicólogos clínicos, ampliar la cartera de servicios en Primaria y dar "mejores condiciones laborales" a los profesionales.

"Lo que es intolerable es que tengamos al Gobierno gallego diciendo que es normal esperar una semana para acudir al médico. Demuestra hasta qué punto tenemos un gobierno insensible ante los problemas de la población y que tiene una hoja de ruta clara", ha aseverado.

En esta misma línea, ha criticado al Ejecutivo autonómico que tenga "un plan de demolición" de la sanidad pública "única y exclusivamente para beneficiar a la privada".