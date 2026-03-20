Pontón lamenta las "inexistentes" medidas de la Xunta frente a la guerra: "Rueda solo hace de observador"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto en Lugo junto al diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, la senadora Carme da Silva y el responsable del BNG en Lugo, Rubén Arroxo. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado las "inexistentes" medidas del Gobierno gallego frente a las consecuencias económicas en Galicia de la guerra en Oriente Medio y ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hace "única y exclusivamente de observador".

En declaraciones a los medios en un acto en Lugo, antes de trascender las medidas adoptadas por el Ejecutivo central en el Consejo de Ministros de este viernes, Pontón ha evitado pronunciarse antes de conocerlas al detalle, aunque ha reconocido que "todo indica que serán insuficientes" al dejar "fuera la cobertura de problemas sociales graves como la carestía de la vida o el problema de acceso a la vivienda".

En todo caso, ha subrayado que si las medidas que propone el Gobierno de Pedro Sánchez le parecen "insuficientes", las del Ejecutivo autonómico son "inexistentes".

"Vemos una situación de crisis que se hace más grave por toda la inflación derivada de la invasión de la guerra y lo grave es que tenemos a un gobierno de la Xunta que no toma ni una sola medida para ayudar a nuestros sectores", ha censurado.

Así, "ante la parálisis de Rueda", Ana Pontón ha manifestado que el BNG llevará al próximo pleno del Parlamento un paquete de medidas para "ayudar a los sectores sociales que peor lo están pasando".

En concreto, ha detallado que demandarán poner en marcha ayudas directas para los sectores productivos básicos, un bono de transporte de 30 euros, que se levanten los peajes de todas las autovías y que permitan el complemento de las pensiones más bajas a través de duplicar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas.

"Estas son medidas que el BNG llevará al pleno frente a un Rueda que única y exclusivamente está haciendo de observador de una crisis que afecta directamente a las familias de nuestro país", ha aseverado.