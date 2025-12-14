Pontón llama al PSdeG a dar "explicaciones" por el caso Tomé y recuerda al PP que "encubrió" a un exconselleiro

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el inicio de la manifestación contra Altri, a 14 de diciembre de 2025. - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a los dirigentes del PSdeG a dar "explicaciones" y "asumir responsabilidades" acerca de las informaciones trascendidas sobre supuestos casos de acoso sexual que implican a José Tomé, que, hasta ahora, era el presidente de la Diputación de Lugo.

Preguntada por el caso en declaraciones a los medios, la líder nacionalista, que ha apuntado que "no se actuó con rapidez", ha expresado su tristeza por lo sucedido y ha llamado a acompañar a las víctimas "afecte a quien afecte".

Al hilo, ha mostrado su sorpresa por que el caso del exconselleiro acusado de agresión sexual, Alfonso Villares, "no tuviese la misma repercusión". "El PP ahora exige responsabilidades cuando este mismo año encubrió durante meses a un presunto agresor sexual", ha criticado Pontón, que ha censurado de nuevo que fuera "despedido" entre aplausos.

Desde Santiago, antes del inicio de la manifestación contra Altri, ha reiterado su "solidaridad y apoyo" a las mujeres denunciantes, que "seguramente" se enfrenten a un "proceso muy complejo para ellas". "Si hacer una denuncia por acoso sexual es siempre algo muy complejo, cuando esto toma dimensión pública la situación es mucho más delicada", ha expresado.

En relación a si el BNG retirará su apoyo al gobierno de la Diputación --del que forma parte--, Pontón ha reafirmado que se va a "a ver cómo acaba esta situación": "Donde seguimos en este momento es que Tomé dimita de todas sus responsabilidaes".