Pontón pide apoyar al BNG el 29N para que Galicia gane "peso político": "En el Estado, tanto tienes, tanto vales"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en primer término con la candidata al Congreso, Carme da Silva, y el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas. - EUROPA PRESS

VIGO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado este martes a concentrar el voto "inconformista" y de la gente que está "harta" en la papeleta nacionalista, para que Galicia "gane peso político" en el Estado, donde "tanto tienes, tanto vales".

Así lo ha trasladado en Vigo, durante la presentación de la candidatura del BNG por la provincia de Pontevedra, y ha insistido en que, el próximo 29 de noviembre, Galicia se juega su "peso político" a nivel nacional. "Al final, las inversiones, la apuesta por las infraestructuras, el apoyo el desarrollo económico en determinadas zonas viene condicionado por la capacidad que se tenga de determinar la política estatal", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en que la forma de conseguir más peso político es apoyando la candidatura del BNG, que tiene "las manos libres" para defender los intereses de los gallegos, como ya ha demostrado en esta legislatura, con un solo diputado y una senadora, que lograron avances como descuentos en las autopistas, la quita de 4.000 millones de la deuda gallega y otras mejoras.

"Pero todo esto no llega, necesitamos ganar más peso político para que Galicia no sea discriminada (...) En el Estado, tanto tienes, tanto vales, y lo que no podemos permitir es que continúe un guión de discriminación cuando Galicia tiene muchas necesidades que atender (...), es momento de hacerse valer", ha proclamado.

Pontón también ha subrayado que el BNG es la alternativa "para todos los que quieren ampliar derechos y libertades", y para quienes reclaman política que pongan en el centro a las personas, en materias como vivienda o salarios dignos.

CRÍTICAS A LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA DE PP Y PSOE

Por su parte, la cabeza de lista del BNG por la provincia para el Congreso, Carme da Silva, ha prometido "trabajar sin descanso" para que Galicia tenga "el peso que necesita", recordando que las próximas elecciones generales suponen "una oportunidad de cambiar las cosas". "El BNG es el que pone a Galicia en la agenda política", ha proclamado.

La candidata ha puesto el foco en la vivienda, y ha subrayado que el acceso a una vivienda es un derecho que, si no se puede ejercer, genera "desigualdad", por lo que ha apostado por "políticas valientes".

Al respecto, ha censurado las políticas del PP, que ya se conocen "por lo que hizo Feijóo" en Galicia ("paralizar las viviendas protegidas, boicotear las zonas tensionadas y favorecer las viviendas de uso turístico"), y también las medidas del PSOE, con "decretos insuficientes en el último minuto", mientras la Sareb "actúa como un fondo buitre".

Para Carme da Silva, el Gobierno central utiliza las políticas de vivienda "como eslogan" y demuestra su prioridad cuando los recursos destinados a gasto militar multiplican por mucho los que son para vivienda.