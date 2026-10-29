Pontón pide una investigación "imparcial y rigurosa" del accidente de Urda y que "no se cierre en falso como en Angrois"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa, a 29 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado una "investigación, rigurosa y hasta el final" que determine las causas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y que la misma "no se cierre en falso", como, a su parecer, sí sucedió en el caso de Angrois, en Santiago, donde un tren descarriló en 2013 provocando 80 fallecidos.

"Esto no va de un ministro ni de un gobierno, esto va de garantizar infraestructuras seguras y que accidentes de esta magnitud no vuelvan a repetirse", ha afirmado la líder nacionalista en una rueda de prensa celebrada este jueves, en la que ha pedido esclarecer responsabilidades "caiga quien caiga" y adoptar "todas, todas" las medidas necesarias para evitar más accidentes de este calibre.

Considera que esta es "la mejor manera de honrar a las víctimas", a las que ha trasladado todo su apoyo y afecto, al igual que a sus familias y amistades. También ha ensalzado el trabajo de los servicios de emergencias y el personal sanitario, que ha tildado de "ejemplar y extraordinario".

Del mismo modo, ha apreciado la "solidaridad" de la ciudadanía, que, en sus palabras, es la "misma" que se vio en Angrois. De este otro accidente, Pontón ha extraído como enseñanza que es "imprescindible e incluso un imperativo moral" otorgarle a las víctimas y a su familia "justicia, verdad y reparación".

"Decimos con tristeza que con Angrois esta deuda nunca se saldó porque ni el gobierno del Partido Popular primero ni el gobierno del Partido Socialista después permitieron que se saldara", ha lamentado. Al hilo, se ha dirigido al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, en sus palabras, "como presidente de la Xunta hizo todo lo que estuvo en su mano para impedirlo".

Pontón ha recordado que el PPdeG, cuando Feijóo estaba al frente del Gobierno gallego, votó hasta cuatro veces en contra de crear una comisión de investigación en el Parlamento. Por este motivo, le ha reprochado al líder popular que dijese el miércoles que "España merece saber": "Galicia también merecía saber y Feijóo hizo todo lo posible por evitarlo".

PIDE EVITAR LOS "MISMOS ERRORES" DE ANGROIS

De esta manera, ha demandado que con el accidente de Toledo "no se cometan los mismos errores" que hubo con Angrois. Entre ellos, ha pedido evitar un "cierre en falso" de la investigación: "Sería hacerles pasar a las víctimas del accidente de Toledo el calvario que tuvieron que pasar las familias del accidente de Angrois hace 13 años".

"Pedimos que se investigue hasta las últimas consecuencias con rigor y con independencia cuáles fueron las causas del siniestro y que se tomen todas, todas las medidas necesarias para que nunca más volvamos a ver una tragedia de esta dimensión y garantizar la seguridad cuando circulamos por un tren a lo largo y ancho del Estado español", ha exigido.