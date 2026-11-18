LUGO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento en el mitin de este miércoles en Lugo a ir a votar "orgullosamente como gallegos" al Bloque para "dar más fuerza a Galicia en Madrid" y para "ganar una vida digna".

Así, la líder nacionalista ha apelado a confiar en el BNG como "la fuerza de país" en unas elecciones generales en las que Galicia, ha insistido, "se juega su peso político" en un Estado donde se atiende a las necesidades de cada quien "según la capacidad que tenga para ejercer presión".

"Si queremos que las demandas y necesidades de los gallegos sean atendidas, el único camino es aumentar nuestro peso político en Madrid y para eso, la única alternativa es el BNG", ha proclamado en un acto en el que ha acompañado a la cabeza de lista al Congreso por Lugo, Olalla Rodil.

Además, entre otras cosas, Ana Pontón ha mostrado su convencimiento de que el Bloque logrará "un gran resultado" el próximo 29N y ha augurado que Lugo tendrá con Olalla Rodil "la voz fuerte y libre que merece".

"NO OS VAMOS A FALLAR"

Por su parte, la número 1 en la provincia lucense de la candidatura nacionalista ha remarcado que sale "a por todas" para dar a Lugo y a Galicia "la voz y el peso político que necesitan para tener una vida mejor, para tener más oportunidades y más derechos".

En este contexto, Rodil se ha dirigido a la gente que no sabe qué papeleta elegir o que "se sintió defraudada después de votar a otras fuerzas políticas" en anteriores citas electorales.

A todas ellas les ha pedido que confíen en el BNG y elijan su papeleta. "No os vamos a fallar", ha comprometido antes de reivindicar que el BNG es "la única fuerza con las manos libres para defender sus intereses".

"En las campañas electorales se conoce a mucha gente y yo en esta conocía personalmente a Benedicta Sánchez --protagonista de 'O que arde', de Oliver Laxe--, que me dijo que 'hay que bailar la vida como venga, lo importante es no perder el compás' y sé que este 29N podemos hacer historia con el primer escaño del BNG por Lugo y empezar a tocar nuestra propia música", ha concluido.