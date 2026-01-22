Pontón pide al PSOE que "no repita" en Adamuz la gestión del PP en Angrois: "Espero que las víctimas tengan mejor trato"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha deseado que las víctimas del siniestro ferroviario de la localidad cordobesa de Adamuz tengan "mejor trato" que los afectados por el accidente del Alvia en Angrois, en Santiago, y ha pedido al PSOE "que no repita" la gestión del PP.

Así, cuestionada por la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, a este respecto, la líder nacionalista ha insistido en que hay que ser "prudentes" ante un suceso con muchas personas afectadas, por lo que ha pedido esperar a que haya una investigación "que aclare las causas" para tener "certezas" sobre "cómo abordar" la situación.

En todo caso, ha afirmado que "lo único que espera" es que las víctimas del "desastre ferroviario de Adamuz" tengan "mejor trato que las víctimas de Angrois" y que el PP "no copie el manual del PP de ocultación de la verdad y desprecio a las víctimas".

"Me parece importante que se aprenda de los errores del pasado, que no se repita una gestión como la de Angrois y que las víctimas tengan la tranquilidad de que el Gobierno va a investigar y se van a asumir las responsabilidades necesarias", ha reclamado.

En esta línea, ha insistido en que "hay que invertir todo lo que se necesite en seguridad ferroviaria", para garantizar "las vidas humanas y la fiabilidad del transporte de alta velocidad", así como el "buen estado de conservación" de las infraestructuras.

ARCHIVO CAUSA PELLETS

Por otro lado, preguntada por el archivo de la causa que investigaba posibles responsabilidades penales derivadas del vertido de pellets en la costa gallega en 2023 y la postura del BNG al respecto, Ana Pontón ha dicho que se reafirma en el "100%" de sus declaraciones.

"Lo que me parece es que, evidentemente, cualquier agresión a nuestro medio natural vamos a seguir trabajando para que no se produzca", ha defendido.

Después de que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, exigiese que "pidan perdón" aquellos que dijeron que el vertido era tóxico, Ana Pontón ha recordado que la Xunta "reclamó dinero al Estado para poder retirar los pellets".

"No sé si la Xunta va a pedir perdón también por sus propias reclamaciones", ha ironizado antes de remarcar que "negar que hubo un vertido es negar la realidad" como, ha añadido, "ahora niegan que hay un colapso en Urgencias o en Atención Primaria".