Pontón pregunta a la Xunta si limpiará franjas de seguridad en municipios de menos de 10.000 habitantes antes de junio

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita A Rúa (Ourense). - BNG

OURENSE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cuestionado al presiente de la Xunta, Alfonso Rueda, si la Administración autonómica limpiará las franjas de seguridad en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes antes del 31 de mayo.

En declaraciones a los medios en A Rúa, donde se ha reunido con representantes de los sectores productivos más afectados por los incendios, la líder del Bloque ha preguntado al titular del Gobierno gallego si "va a cumplir su programa", ya que el plazo, ha advertido, "acaba el 31 de mayo".

"Queremos saber si van a estar ejecutadas antes o simplemente estamos ante una nueva mentira del presidente de la Xunta", ha reclamado Ana Pontón.

Además, ha denunciado que el Ejecutivo autonómico "solo ha restaurado 6.000 de las 120.000 hectáreas quemadas" el verano pasado y "todavía está tramitando el 67% de las ayudas".

En este contexto, ha lamentado que la Xunta "no haya aprendido nada de esta ola de incendios" y, "en lugar de poner en marcha cambios estructurales, repita las mismas políticas que llevaron" a Galicia "a esta situación", lo que ha considerado "una irresponsabilidad terrible".

Del mismo modo, la portavoz del BNG ha defendido una moratoria indefinida "real" del eucalipto, un monte multifuncional y aumentar la restauración de todas las zonas afectadas por incendios.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Frente a la "irresponsabilidad y las mentiras del PP", Ana Pontón ha defendido las medidas presentadas después de los incendios por los nacionalistas con el denominado 'Plan da Cinza á Vida', en el que, ha recordado, se apostaba "por un cambio radical en el modelo forestal" para que el monte gallego "deje de ser un eucaliptal y Galicia un polvorín".

Otras de las líneas estratégicas que recogía este plan era la atención inmediata a las personas afectadas --con ayudas rápidas, burocracia cero y apoyo integral--, la recuperación ambiental de las zonas quemadas, la puesta en marcha de un nuevo modelo forestal o el avance del dispositivo de extinción para poder actuar frente a unos fuegos "muy diferentes a los de hace 20 años".

Asimismo, la responsable del Bloque ha defendido la mejora del dispositivo de extinción "con personal contratado todo el año y con la formación necesaria para poder actuar ante estos incendios de nueva generación" y la "restauración real" de todas las zonas afectadas por los fuegos.

"Quiero decirle a todos los vecinos y vecinas de la comarca de Valdeorras, y también al conjunto de los gallegos y de las gallegas, que es posible un monte vivo y multifuncional y un rural donde no haya abandono", ha manifestado Pontón, que ha subrayado que el BNG "va a seguir insistiendo" en que "los incendios se apagan en invierno con prevención, con ordenación y con un rural vivo".