Pontón propone un plan para abaratar la vuelta al colegio a las familias y revertir el "deterioro" del sistema gallego

La portavoz del BNG, Ana Pontón, en un acto en Carballo, junto al alcalde, Daniel Pérez - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto el "Plan más educación pública" para abaratar a las familias la vuelta al colegio y mejorar la calidad de un sistema educativo público que, según ha denunciado, el Gobierno del PP "está deteriorando".

Un plan en el que, según ha apuntado, "no se incluyen medidas como la recuperación de la gratuidad de los libros de texto y la universalización del servicio de comedores y en el que se apuesta por incrementar la inversión educativa hasta alcanzar el 4% del PIB en esta legislatura".

Pontón ha apostado en este punto por incrementar el número de profesores y profesoras, reducir las ratios en las aulas, eliminar burocratización en los centros e implementar programas específicos de apoyo para los niños y niños con Necesidades Especiales de Apoyo (NEAE).

Así lo ha explicado desde Carballo (A Coruña), donde ha mantenido junto al alcalde, Daniel Pérez, una reunión con la dirección y el Anpa del CEIP Bergantiños, un centro con casi 550 niños y niñas al que, según ha denunciado, la Xunta recorto los recursos para atender al alumanado con NEAE y en el que 37 familias quedaron sin plazas de comedor, problemas que ha puesto como ejemplo de la situación que vive la educación en todo el país.

"Estamos hablando de un CEIP en el que hay muchos niños y niñas con necesidades educativos especiales y este curso no se inicia con más medios, sino al contrario, acaban de recortarle media Audición y Lenguaje, es decir, tenemos un centro que está por encima de la media en cuanto a las necesidades educativas y especiales y las medidas que adopta la Xunta es reducir apoyo a este alumnado, lo que es totalmente inadmisible", ha denunciado.

Sobre la falta de plazas de comedor --que el regidor carballés elevó a 90 familias en todo el ayuntamiento--, la líder nacionalista ha reprochado a la Xunta que no garantice la conciliación a las familias y ha advertido que este no es un problema única y exclusivamente de Carballo, sino que se repite a lo largo y ancho de toda Galicia.

Una realidad que, conforme ha apuntado, muestra los problemas del sistema educativo gallego y de los que en este inicio de curso Pontón ha destacado de forma especial dos: el impacto económico sobre las familias y el "deterioro" de la educación pública por parte do Ejecutivo de Alfonso Rueda.

Respecto al primero, ha sostenido que las familias afrontan una vuelta al colegio que supone un gasto muy importante en sus economías --unos 500 euros de media por niño o niña-- en un mes al que ya llegan con una subida de precios en los alimentos, en los carburantes, en la luz o en la vivienda.

"Ante esta situación, la Xunta está mirando para otro lado y no está tomando las medidas necesarias para que tengamos una vuelta al cole que no sea una carga extra para unas familias que ya tienen que hacer malabares para poder llegar a fin de mes", ha criticado.

En segundo lugar, ha recriminado al Gobierno del PP que "deteriore" la educación pública como, según ha dicho, demuestra el hecho de que Galicia sea, por primera vez en la serie histórica, la comunidad que menos invierte por habitante en educación, con tan solo 1.095 euros, 200 euros menos que la media estatal, conforme a datos de la AIReF.

En sentido, ha advertido que "mientras se está deteriorando la educación pública, la Xunta lo que hace es engordar la educación privada", con 367 millones que van a la privada y que no se destinan a la pública, a pesar de que hay niños y niñas con necesidades educativas especiales sin atender o sin comedor y de que hay problemas importantes que se podrían abordar con estos recursos", ha recriminado.

"Esto no pasa por casualidad, es la ideología del PP, que quiere deteriorar lo público para beneficiar a la privada, lo hace en la sanidad y lo hace también en el sistema educativo", ha sintetizado.