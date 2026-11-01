Pontón recuerda a las víctimas de Urda por Todos los Santos y reclama: "Que no se repitan los errores del pasado"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita la tradicional Feira de Santos, en Monterroso (Lugo), a 1 de noviembre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha recordado por el Día de Todos los Santos a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), haciendo una mención a aquellas de origen gallego. "Que no se repitan los errores del pasado", ha reclamado, con la mente puesta en el accidente de Angrois, que en 2013 dejó 80 fallecidos en Santiago.

Desde Monterroso (Lugo), donde ha visitado la tradicional Feira de Santos, ha hecho hincapié en el día de recuerdo a los seres queridos que supone cada 1 de noviembre y ha reivindicado que "la mejor manera de homenajear a las víctimas es que haya verdad, justicia y reparación".

En declaraciones a los medios, Pontón ha reclamado que se realice una investigación "rigurosa e independiente", que vaya "hasta el fondo, caiga quien caiga"; que se esclarezcan cuáles fueron las consecuencias, y que se tomen las medidas necesarias para que un accidente de estas características no se vuelva a repetir.

"Lo que no podemos permitir es que se repita lo que pasó en Angrois, donde la herida sigue abierta porque las víctimas no tuvieron verdad, justicia y reparación", ha recalcado. La líder nacionalista considera que las víctimas de este nuevo accidente "no deben pasar por el calvario que pasaron las de Angrois", donde cree que las cosas no se hicieron "como se tenían que hacer".

"EL BIPARTIDISMO NO ASUME RESPONSABILIDADES"

En este sentido, ha reprochado el "pacto de silencio" que, a su juicio, existió entre PP y PSOE respecto al accidente ocurrido hace más de 13 años. "El bipartidismo no asume responsabilidades", ha insistido, recordando que la que era entonces ministra de Transportes, Ana Pastor, continuó tres años más en el cargo.

Pontón cree que esos "errores" no se pueden volver a cometer, por lo que ha exigido que la investigación delimite cuáles son las responsabilidades y que alquien las asuma. "Es evidente que Óscar Puente tiene los días contados como ministro", ha zanjado.