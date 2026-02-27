Pontón reivindica el papel del BNG en Madrid para "defender la agenda gallega sea cual sea el inquilino en Moncloa"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en una rueda de prensa en el Hotel Barceló, en Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado el papel del partido nacionalista en Madrid para "defender la agenda gallega sea cual sea el inquilino en Moncloa", a través de una "representación nacional con las manos libres".

"Somos la garantía de defensa de los gallegos y gallegas en el Estado, sea cual sea el inquilino en Moncloa", ha señalado Pontón, que ha recalcado que los nacionalistas "han conseguido más para Galicia que el resto de fuerzas".

Fuerzas a las que ha acusado de "alternarse en la discriminación" a la comunidad autónoma, ya que "cuando están en la oposición dicen una cosa, pero cuando están en el Gobierno hacen lo contrario", ha afeado Pontón.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Hotel Barceló en Ourense, acompañada de los representantes del BNG en el Congreso y Senado, Néstor Rego y Carme da Silva, así como del portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luís Seara, para presentar la campaña 'Co BNG, Galiza gaña'.

Asimismo, la líder nacionalista ha subrayado que, en un "escenario sin mayorías absolutas", el BNG "usa la fuerza para hacer ver los intereses de Galicia" a través de una "estrategia negociadora inteligente, firme y coherente ante el Estado". "Ningún Gobierno nos da nada si no lo peleamos. No creemos que Galicia tenga que ser más que nadie, pero no aceptamos ser menos", ha destacado.

"Queda mucho por hacer. Si con un diputado y una senadora conseguimos todo esto, qué haríamos con más representación en Madrid. Es una reflexión que queremos compartir con la ciudadanía", ha añadido Pontón.

ACUERDOS DE INVESTIDURA

En este sentido, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha señalado que los nacionalistas "cumplieron" negociando acuerdos de investidura que "sirvieron para conseguir avances importantes para Galicia" respecto a cuestiones relacionadas con infraestructuras, políticas sociales o la defensa de la lengua gallega.

"Nos comprometimos a ser la voz de Galicia en Madrid y a ser una fuerza que impulsase políticas progresivas y sociales para servir de freno y muro de contención frente a las derechas ultras", ha añadido, y ha recordado que "si hoy está finalizando la modernizacion de la línea de ferrocarril entre Ourense y Lugo es gracias al BNG".

Asimismo, el diputado nacionalista ha recordado la incorporación en dichos acuerdos de los descuentos en la AP-53, así como de la subida de las pensiones contributivas y del aumento de las semanas de permiso parental y maternal. En este sentido, Rego ha incluido en la lista de "logros", la posible quita del 33% de la deuda. "Seguimos siendo la voz de los intereses de Galicia frente a un PP que actúa en sentido contrario", ha añadido.

En esta línea, Rego ha recalcado que el PP "votó en contra" de la subida de las pensiones, así como en cuestiones relativas a "vivienda o suministro" o el control de precios en caso de emergencias.

"Se pone de manifiesto que, si queremos mejorar nuestra situación tenemos que confiar en una fuerza propia como el BNG. El PP no representa a la clase trabajadora o a las clases populares gallegas, sino a los intereses de los ricos", ha añadido.

Algo en lo que también ha insistido la senadora del BNG, Carme da Silva, que ha puesto sobre la mesa la "importancia" de las infraestructuras ferroviarias en la comunidad para "vertebrar" el territorio, "especialmente en un momento en el que se están sacando paradas", mencionando la reciente eliminación de la parada del AVE en el municipio ourensano de A Gudiña.

Asimismo, ha recordado la introducción en la Ley de Movilidad, "en un plazo de seis meses", del estudio del tren de proximidad en Galicia, con el "compromiso de que se ponga en funcionamiento a lo largo de 2026". "El PP introduce una enmienda para tachar Galicia de la Ley, sabiendo que este es el único territorio que no tiene tren de proximidad", ha lamentado.

En este sentido, da Silva ha afeado que populares, que cuentan con mayoría absoluta en el Senado, "votan en contra de los derechos linguístidos de los gallegos, de la igualdad y de tener un tren de proximidad". "Podríamos seguir esta reflexión durante mucho tiempo. Cada quien es responsable de lo que hace", ha añadido.

MÁS REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO

Así, consultada por medios acerca de la cantidad de votos necesarios para obtener más representación nacionalista en el Congreso, Ana Pontón ha señalado que la tendencia del BNG es "ascendente".

"Sean cuando sean las elecciones, vamos a dar un gran salto. Vamos a intentar sacar representaciones en todas las circunscripciones electorales", ha añadido la portavoz nacional, que ha recalcado que los nacionalistas están "defendiendo mejor los intereses de Galicia" que "los diputados elegidos" por la provincia de Ourense.