Pontón reivindica en Uruguay el sector naval gallego y espera que el contrato de Cardama se resuelva "lo antes posible"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado en su visita a Uruguay el sector naval gallego después de que transcendiese hace unas semanas que el Ejecutivo uruguayo canceló un contrato con el astillero vigués Cardama para la fabricación de dos patrulleras por alrededor de 82 millones de euros debido a los "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado".

Antes de mantener un encuentro con el presidente del país charrúa, Yamandú Orsi, Pontón ha aprovechado para reivindicar que Galicia cuenta con un sector naval "muy importante" y "con gran prestigio", tanto en construcción civil como militar, y con unas instalaciones "en Vigo y en Ferrol con gran capacidad de innovación y construcción".

"Tenemos un sector naval excelente", ha proclamado la líder nacionalista antes de apuntar que desconoce "los pormenores" del contrato de Cardama con el Gobieron uruguayo.

En todo caso, ha insistido en avalar al sector naval gallego y ha deseado que esta cuestión se resuelva "lo antes posible y de la manera "más beneficiosa para ambas partes".

"Desconozco todos los detalles, pero sí que puedo decir que en Galicia tenemos un sector naval de primera, con mucha calidad y construimos para todo el mundo desde hace décadas", ha reivindicado.

Por otro lado, ha dicho no saber si fue "casualidad" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llamase al presidente uruguayo para interesarse por la situación del contrato del astillero vigués "justo el día" que el BNG anunció que Pontón se reuniría con Yamandú Orsi.