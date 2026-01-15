Pontón reprocha a Rueda que "renuncie a negociar bilateralmente" la financiación: "Repite el argumentario de Génova"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa en la Cámara gallega. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reprochado al presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, que "renuncie a negociar bilateralmente" una mejor financiación autonómica para Galicia y ha lamentado que "repite el argumentario de Génova".

En rueda de prensa este jueves, la líder nacionalista ha criticado que Galicia "no estuvo representada" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que, en su opinión, el Gobierno gallego acudió "como un cargo del PP".

En esta línea, ha defendido que esto "muestra la inconsistencia" de Rueda que "defendía que el financiamiento se incrementase en 500 millones" y, ahora, ha añadido, "dice que 570 son un desastre". "Y todo esto sin negociar nada para mejorar porque está atado de pies y manos a la estrategia del PP desde Madrid", ha censurado antes de acusar al titular del Ejecutivo autonómico de "poner al PP por delante de Galicia".

Del mismo modo, ha asegurado que Rueda "debilita la posición de Galicia" con un "discurso falso" de que Galicia "vive del Estado; cuando es lo contrario".

PROPUESTA "INACEPTABLE"

En esta línea, Ana Pontón ha insistido en que el BNG considera "inaceptable" la propuesta del Gobierno central porque "aumenta la discriminación con Galicia".

"Esto nunca lo vamos a apoyar. No vamos a aceptar un modelo que no es más que un refrito del actual modelo de financiamiento, que aumenta el agravio con nuestro país", ha aseverado.

Por estos motivos, ha vuelto a defender un concierto económico que permita a Galicia "gestionar el 100% de los recursos" y decidir "las prioridades de inversión tras ajustar cuentas con el Estado por los servicios que presta" en la Comunidad.

Así, ha propuesto una negociación bilateral con el Estado para lograr una financiación "justa y adaptada" a la realidad gallega. "No se entiende como un presidente de la Xunta renuncia a negociar bilateralmente para mejorar el financiamiento de Galicia. Creo que está abdicando de sus responsabilidades y perjudica a Galicia", ha reiterado.