Pontón y Rodil inician la campaña en Lugo reclamando unos salarios y pensiones dignos

Acto de campaña del BNG en Lugo - BNG

LUGO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha elegido Lugo para iniciar la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre junto a Olalla Rodil, candidata de la formación nacionalista al Congreso de los Diputados por la provincia, en un acto centrado en la defensa de los salarios, las pensiones y "el derecho a una vida digna".

Rodil ha situado como principal preocupación de la ciudadanía la dificultad para llegar a fin de mes, especialmente en una provincia como Lugo, "donde los salarios se encuentran entre los más bajos del Estado y las pensiones son las segundas más bajas de Galicia". La candidata ha denunciado las dificultades que afrontan muchas familias para pagar el alquiler, hacer frente a las facturas y llenar la cesta de la compra.

"Una de las preocupaciones que tiene la gente de Lugo en su día a día es cómo va a hacer para llegar a fin de mes, cómo va a hacer para pagar el alquiler, las facturas y llenar la nevera", ha señalado. En este sentido, ha criticado que el Partido Popular haya comenzado la precampaña pidiendo sacrificios a la población lucense. "¿Qué más sacrificios le pide el Partido Popular a la gente de esta provincia, que a duras penas puede pagar el alquiler, llenar la nevera y pagar las facturas?", se pregunta.

Rodil ha reclamado que Lugo cuente con una representación política fuerte en Madrid para defender unas condiciones de vida dignas, tanto para las personas trabajadoras como para las pensionistas. "La gente de Lugo no tiene que sacrificarse, tiene que tener una vida digna y con derechos, y eso es lo que hemos de defender en el Congreso a partir del 29 de noviembre", ha afirmado.

En esta jornada inicial, la cabeza de lista para el Congreso ha estado acompañada del segundo en la lista, Iago Suárez, y de la candidata al Senado, Brenda González.

Por su parte, Ana Pontón ha incidido en esta misma cuestión, que el BNG representa "una alternativa política centrada en mejorar las condiciones de vida de la mayoría social". La portavoz nacional ha advertido de que Galicia combina salarios y pensiones por debajo de la media con una inflación situada entre las más elevadas del Estado, "lo que provoca una mayor pérdida de poder adquisitivo".

"Hay algo que bajo ningún concepto podemos dar por normal, y es que un salario no nos permita llegar a fin de mes", ha afirmado, además de denunciar el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de miles de jóvenes para desarrollar su proyecto de vida, así como la existencia de pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional.

La dirigente nacionalista ha defendido la necesidad de adoptar medidas concretas para aliviar la situación económica de las familias. Entre sus propuestas ha mencionado establecer precios máximos para los productos de primera necesidad y los carburantes, limitar los precios de los alquileres y aplicar en Galicia una tarifa eléctrica más barata que permita a la ciudadanía beneficiarse de la riqueza energética del territorio.

ACUSACIONES AL PP POR FAVORECER LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

Pontón también ha cargado contra la gestión del Partido Popular en Galicia, al que acusa de favorecer la especulación inmobiliaria, deteriorar los servicios públicos y aplicar beneficios fiscales a las rentas más altas mientras perjudicaba a las pensiones más bajas. En este sentido, ha recordado que el complemento autonómico de las pensiones no contributivas permaneció congelado durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y continúa en la misma situación con el Ejecutivo de Alfonso Rueda.

Ante las elecciones del 29 de noviembre, la portavoz nacional ha hecho un llamamiento a concentrar en el BNG el voto inconformista y de quienes reclaman "políticas que garanticen una vida digna". Pontón ha asegurado que la formación está disputando escaños en todas las circunscripciones gallegas y se ha mostrado convencida de que puede dar un importante salto electoral.

"Un buen resultado del BNG es una garantía de freno a aquellos que nos quieren llevar hacia atrás", ha afirmado, acusando al Partido Popular de estar "muy nervioso durante esta campaña, con ataques, manipulaciones y difusión de bulos ante el crecimiento de la formación nacionalista".

Sobre las encuestas electorales, ha pedido pidió prudencia a la hora de interpretar los resultados, aunque ha destacado que reflejan "una tendencia al alza" del BNG. La dirigente ha insistido en que la concentración del voto nacionalista puede permitir que Galicia gane peso político en el Congreso y "evitar un retroceso en derechos y políticas sociales".

Finalmente, ha mostrado su confianza en la candidatura de Olalla Rodil, de quien asegura que será "una voz muy poderosa" en el Congreso de los Diputados para dar voz a Lugo y al conjunto de Galicia.

"La política tiene que servir para poner soluciones a los problemas", ha concluido, insistiendo en que los salarios y las pensiones deben permitir a la ciudadanía vivir con tranquilidad y llegar a fin de mes.