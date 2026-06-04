Pontón subraya la "tolerancia cero" del BNG con la corrupción "sea del PP o del PSOE"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha subrayado este jueves la "tolerancia cero" de su formación con la corrupción "sea del Partido Popular" o "del Partido Socialistas".

"Es nuestra máxima en este momento", ha sostenido en declaraciones a los medios este jueves, a los que ha trasladado que "es cierto que la política estatal está salpicada de casos de corrupción" que salpican a PP y PSOE.

Sin embargo, ha asegurado que los ciudadanos pueden tener la convicción de que en el BNG tiene una "fuerza política honesta, que en más de 40 años de existencia no tiene a ni una sola persona condenada por robar dinero público".

"Creo que ese es el mensaje también de esperanza que tenemos que lanzar los gallegos y las gallegas", ha manifestado.