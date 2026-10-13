Pontón tacha de "muy grave" que el TS mantenga la suspensión del derecho a voto de nacionalizados por la 'Ley de Nietos'

1124959.1.260.149.20261013140551 La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto al diputado en el Congreso, Néstor Rego, y la senadora, Carme da Silva. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "muy grave" y como "difícil de entender" que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar del censo de la 'ley de nietos'.

A preguntas de los medios sobre la decisión del Supremo, la líder nacionalista ha lamentado que el Alto Tribunal "suspenda derechos fundamentales" que, a su juicio, "alienta una hipótesis de que puede haber un pucherazo" en un contexto en el que, ha recordado, "hay 163.000 personas que se inscriben en un censo electoral que tiene millones".

"Es una situación inédita, una situación de inseguridad jurídica y un tribunal que actúa de una forma muy difícil de entender desde un punto de vista democrático", ha aseverado.