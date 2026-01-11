Pontón tacha de "refrito" la propuesta de financiación autonómica y critica a Rueda por su actitud "sumisa a Madrid"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el homenaje a Castelao en Rianxo, a 11 de enero de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "refrito" el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central y ha criticado al gobierno autonómico de Alfonso Rueda por su actitud "sumisa a la dirección madrileña" en su argumentario.

Así se ha pronunciado en su intervención en el anual 'Homenaxe Nacional a Castelao' del BNG, celebrado este domingo en Rianxo (A Coruña), donde la líder nacionalista ha reivindicado al intelectual como un "faro" frente a "quien reclama un Castelao despolitizado y fuera de ideologías", en alusión implícita al PP.

Pontón considera que el modelo presentado por el Ejecutivo central, que ha rechazado, "aumenta la discriminación de Galicia". Así, ha remarcado que "solo" recibiría un 2,8% del incremento global de 21.000 millones de euros frente a porcentajes mayores de otras comunidades, entre las que ha citado a Andalucía, Cataluña y Valencia.

"La propuesta del BNG es clara: darle a Galicia la llave de su dinero", ha reclamado. En este sentido, la formación nacionalista defiende un concierto económico que le permita "recaudar y gestionar" el 100% de sus recursos, ya que opina que el Estado "hace caja" con Galicia.

"Somos los hombres y mujeres del BNG, herederas de Castelao, quienes tenemos la responsabilidad de defender Galicia, de hacerla valer frente al centralismo y un gobierno del PP sumiso a la dirección madrileña y que trabaja para sus empresas amigas", ha expresado Pontón.

Así, al igual que Bóveda o Castelao --ha ejemplificado--, la líder del BNG ha defendido una Galicia "soberana también en lo financiero" y un modelo "desde la dignidad y la confianza en el potencial" gallego frente al "discurso acomplejado y falso de un país pobre y dependiente" de Rueda.

"CASTELAO SIEMPRE ES UN FARO

"Castelao siempre es un faro, un compás, una fuente permanente de inspiración", ha proclamado Pontón en el acto celebrado en la localidad natal del intelectual. También ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo al PP, que en diciembre reivindicó la figura y obra del rianxeiro como "patrimonio de todos los gallegos".

"Es necesario estar alerta contra quien reclama un Castelao despolitizado y fuera de ideologías", ha remarcado la nacionalista.

"No van a poder ocultar que Castelao fue un nacionalista íntegro y ejemplar", ha concluido al respecto.