Pontón tacha a la TVG de "TelePP" al actuar como "gabinete de prensa" y estar "al servicio de la estrategia" del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado este viernes a la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) de "TelePP" al actuar como "gabinete de prensa" y estar "al servicio de la estrategia" de los 'populares'.

Así lo ha señalado en rueda de prensa, donde ha insistido en la necesidad de renovar el consejo de administración de este ente "conforme a la legislación y representación de cada grupo".

"Lo que me parece más preocupante es que en este momento está convertida en TelePP, al servicio de la estrategia del PP, y que claramente no vamos a permitir ni a dejar de denunciar la situación anómala que vivimos en los medios públicos de este país, que están convertidos en el gabinete de prensa del PP", ha criticado la líder nacionalista.

Además, ha insistido en que la televisión y la radio pública "la pagan" todos los gallegos, por lo que debería ser un ente "que respetase la pluralidad" y, a su juicio, "lamentablemente hoy no se hace", ha sentenciado.