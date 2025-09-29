Pontón traslada su apoyo a Luís Pérez y apunta a Rueda: "No aguanta que Ribeira tenga un alcalde honesto"

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto al alcalde de Ribeira, Luís Pérez, en la celebración del Día del Carmen. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha trasladado su apoyo al alcalde de Ribeira (A Coruña), Luís Pérez, después de que el PP y cuatro ediles del Partido Barbanza Independiente (PBBI) registrasen una moción de censura contra el regidor nacionalista.

En un mensaje en sus redes sociales, la líder del Bloque ha criticado al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, por "no aguantar" que Ribeira tenga un alcalde que gobierna "para la mayoría, honesto y con un proyecto que mejora la vida de la gente".

Así, ha aprovechado para mandar todo su apoyo a Luís Pérez que, en su opinión, tras más de dos años como regidor, cuenta con "el apoyo de la mayoría de los vecinos".

De prosperar la moción, la nueva alcaldesa de la localidad de O Barbanza será la popular Mariola Sampedro, que tomó el relevo de Manuel Ruiz Rivas, actualmente en el Senado.