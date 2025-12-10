Pontón urge dimitir a Tomé y avisa que, si no lo hace, el PSdeG debe apartarlo: "No puede seguir ni un minuto más"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con el vicerrector del campus universitario de Ourense, Francisco Rodríguez, para abordar la situación actual del campus - EUROPAPRESS

Sobre el pacto PSOE-BNG en la Diputación, los nacionalistas esperan la reacción de los socialistas para tomar "las decisiones que correspondan"

OURENSE/SANTIAGO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSdeG), o, de no hacerlo, insta al Partido Socialista a que "lo aparte de su cargo", ante las acusaciones de supuestos casos de acoso a mujeres.

Así lo ha trasladado este miércoles en una visita al campus universitario de Ourense, tras mantener una reunión con el vicerrector, Francisco Rodríguez, para abordar la situación actual del campus.

En sus declaraciones, la líder nacionalista ha recalcado que el BNG "escuchará, acompañará y llegará hasta el final" con las "mujeres valientes" que "se atreven a denunciar este tipo de situaciones" que, ha apuntado, "afectan de manera estructural en la sociedad".

En esta línea, Pontón ha criticado una "situación insostenible" en la que considera "evidente" que, tras acusaciones "tan graves", Tomé "no puede seguir ni un minuto más".

"A mí, particularmente, como mujer, me produce una indignación tremenda que, a estas alturas de nuestra vida, veamos cómo hay quien cree que por estar en un cargo que le da poder puede abusar de las mujeres. Creo que la impunidad tiene que acabarse en este ámbito", ha enfatizado.

Asimismo, Pontón ha aprovechado para recordar que también al PP "se le pidió lo mismo" por "mantener durante meses" al exconselleiro do Mar Alfonso Villares, que "sabía que tenía una denuncia por agresión sexual" y los populares "miraron para otro lado".

En este contexto, ha pedido "contundencia" y explicaciones al PSdeG ante una "situación insostenible" con "seis mujeres que emitieron denuncia".

Además, consultada por los medios sobre si el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, y la secretaria de la Organización del PSdeG de Lugo, Pilar Porto, conocían la situación, Pontón ha defendido que "todas las personas que pudieron estar implicadas asuman sus responsabilidades". "Tapar un caso de estas características es gravísimo", ha aseverado.

EXPLICACIONES INMEDIATAS

También la viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha exigido tanto a José Tomé como al PSOE "explicaciones inmediatas" ante las acusaciones contra el líder provincial socialista, que cree que debe "dejar todas sus responsabilidades públicas y orgánicas".

En rueda de prensa tras la junta de portavoces del Parlamento, la nacionalista ha mostrado la "solidaridad total y fraterna" del BNG con "las mujeres que presentaron esas denuncias". "Siempre con todas las mujeres, sea quien sea el denunciado", ha remarcado.

Así, ante la "gravedad de los hechos", Rodil ha insistido en que el PSOE debe dar "explicaciones inmediatas" y lo ha instado a "investigar todas las denuncias en profundidad", así como a "depurar todas las responsabilidades que deriven de ellas".

"Creo que la ciudadanía gallega merece transparencia y que las organizaciones políticas den la cara desde el principio y actúen con diligencia y contundencia ante denuncias gravísimas", ha subrayado.

Por todo ello, la diputada lucense ha manifestado que las acusaciones "obligan" a Tomé y al PSOE a actuar "de inmediato" y a "apartar a esta persona de todas sus responsabilidades públicas y orgánicas".

"Por la gravedad de lo que se conoce a través de las informaciones publicadas, José Tomé debería dejar sus responsabilidades políticas y orgánicas de manera inmediata y, si no lo hace de motu propio, el PSOE debe obligarle a que renuncie a esas responsabilidades públicas, institucionales y políticas", ha aseverado.

Cuestionada sobre el pacto de gobierno en la Diputación entre PSOE y BNG, Olalla Rodil ha afirmado que por el momento piden que actúe tanto el Partido Socialista como el propio Tomé.

En todo caso, ha avanzado que a medida que pase el día el BNG "irá tomando las decisiones que correspondan", dejando claro, ha apuntado, que la posición del Bloque es "tolerancia cero con la violencia machista" y que se adopten "con toda contundencia medidas inmediatas para que esta persona deje todos sus cargos públicos, institucionales y políticos".

ARROXO: "TOLERANCIA CERO"

Por su parte, preguntado al respecto, el portavoz del BNG y teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, se ha solidarizado con las víctimas y ha condenado "cualquier tipo de actitud de acoso y machista" que se pueda dar "sea quien sea la persona".

Además, sobre los acuerdos de gobierno con el PSOE en la Diputación, se ha remitido a las declaraciones de la dirección del partido sobre un asunto que ha calificado de "grave". "Tolerancia cero ante cualquier actitud de acoso o machismo que pueda haber y solidaridad con las víctimas", ha insistido.