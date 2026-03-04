Pontón valora positivamente la reunión con el comisario de Fondos y Reformas de la UE, que ofrece diálogo directo al BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con el comisario de Fondos y Reformas de la UE, Raffaele Fitto, acompañada de la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha valorado positivamente la reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario responsable de Fondos y Reformas, Raffaele Fitto, que según ha destacado el BNG, ha ofrecido a los nacionalistas una vía directa de interlocución para trasladarle propuestas de financiación.

Allí, la líder del Bloque ha demandado más fondos destinados a agricultura y pesca, en un contexto de negociaciones del marco financiero plurianual para 2028-2034.

"Galicia se juega mucho porque corremos el riesgo de un recorte drástico de los fondos que recibimos, en un contexto en el que la Unión Europea está dispuesta a aumentar el gasto militar para obedecer a los Estados Unidos de Trump", ha advertido Pontón.

De hecho, ha señalado que la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo comunitario implica una bajada del 25% en la política agraria común y de hasta un 67% de recorte en los fondos para pesca, lo que, en su opinión, "sería un mazazo para dos de los sectores productivos más importantes del país".

Así, Pontón ha valorado "muy positivamente" este encuentro, al que ha acudido acompañada de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. En concreto, ha destacado la "receptividad" mostrada por Raffaele Fitto a las propuestas del Bloque para Galicia.

Y es que, tal y como ha manifestado la portavoz nacionalista, el comisario ha ofrecido al BNG la oportunidad de trasladar directamente a su departamento sus medidas y demandas en materia de financiación, prioridades y necesidades para Galicia.

Además, Pontón ha centrado sus peticiones en tres puntos concretos: aumentar los fondos a agricultura y pesca, avanzar en inversión social y de cohesión y caminar hacia la descentralización de los fondos.