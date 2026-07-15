Pontón ve una "cacería política" del PP contra el alcalde de Muras: "Seguiremos plantándole cara a las eléctricas

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "cacería política" del PP contra el alcalde nacionalista de la localidad lucense de Muras por "plantarle cara a las eléctricas" y "defender los intereses de los vecinos".

En un acto este miércoles en Ames, la líder del Bloque ha lamentado que el PP "no puede soportar" que mientras la Xunta "se pone del lado de las eléctricas y de las macrocelulosas contaminantes", el BNG "se pone del lado de la ciudadanía", como hace, ha defendido, el alcalde de Muras.

Así, tras la denuncia del PP contra el regidor por contratos de asesoramiento jurídico para el Ayuntamiento con empresas vinculadas al Bloque por encima del umbral de los contratos menores, Pontón ha esgrimido que se trata de "una persecución" y un "intento de desprestigio" contra el BNG y el alcalde.

En opinión de Pontón, el PP "ya no engaña a nadie" y esta cuestión "deja al descubierto las vergüenzas del gobierno de Rueda" que, ha apuntado, "pone al lobby eléctrico por delante de Galicia".

"Muras es el ayuntamiento de más eólicos del país y, por mucho que le moleste al Partido Popular, el BNG va a seguir defendiendo en Muras y en toda Galicia los intereses generales frente a las eléctricas", ha manifestado.

En esta línea, la portavoz nacionalista ha advertido de que no los van "a parar" ni a "callar" con lo que ha definido como "campañas difamatorias" y "cacerías políticas". "Vamos a seguir plantándole cara a las eléctricas", ha zanjado.