Pontón ve "escandaloso" que haya "togas que quieren hacer política" y "son capaces de condenar a un fiscal sin pruebas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tildado de "muy escandaloso" lo ocurrido con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. "Si son capaces de condenar a un fiscal sin pruebas, qué no harán con cualquier ciudadano de a pie", ha advertido.

Situándose "en alerta" ante lo que sucede en el Estado español, Pontón ha reiterado, a preguntas de los periodistas sobre este tema, que lo interpreta como "un caso de lawfare" y añade que "lamentablemente no es el primero".

No obstante, critica al PSOE porque "cuando este tipo de prácticas se aplicaba a otros sectores sociales, a otros movimientos políticos, miraba para otro lado".

"Nos parece muy grave que haya togas que quieren hacer política porque no aceptan los resultados de las elecciones", ha señalado. A su juicio, "pone en riesgo la democracia" y por eso la posición del Bloque será, ha dicho, "siempre muy clara" en defensa de la democracia y de "denuncia del lawfare".