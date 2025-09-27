El porcentaje de personas mayores de 74 años que usan Internet crece más de un 30% en el último año, según la Xunta

Archivo - El teclado de un ordenador en la inauguración de 'Amazon Gamergy Mapfre Edition', en Ifema Madrid, a 17 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El uso de Internet en Galicia entre los personas mayores de 74 años creció más de un 30% en el último año y ya lo emplea cerca de un tercio de estos usuarios.

Con este incremento, Galicia supera por primera vez la cifra de 100.000 personas usuarias de la red en esta franja de edad y constata la progresiva incorporación del colectivo de las personas mayores al uso de la tecnología.

Así se desprende del estudio 'Seniors dixitais. Edición 2024', elaborado por el Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga) y publicado este sábado, que refleja que el uso de Internet entre las personas de 65 a 74 años creció un 13,5% en un año.

Además, el documento señala que más de 60.000 personas de esta franja de edad se incorporaron al uso de Internet entre 2021 y 2024.

CRECIMIENTO COMERCIO ELECTRÓNICO

En cuanto a los usos de Internet, el informe destaca el crecimiento en el comercio electrónico. Más del 17% de las personas mayores de 74 años realizan compras en línea, un 50% más que hace tres años, y en el tramo de 65 a 74 años la cifra se sitúa en cerca del 26%.

Además, el estudio señala que alrededor de un 65% de las personas de entre 65 y 74 años y más del 40% de los mayores de 74 años hacen uso de la administración digital para realizar sus gestiones.

Otras de las actividades más habituales de los internautas sénior son la búsqueda de información sobre productos o servicios, las llamadas y videollamadas --usadas por el 86,9% de las personas de 65 a 74 años y por el 79,5 % de las mayores de 74--, y la lectura de noticias, periódicos y revistas en línea.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

El estudio también refleja un incremento en el uso de dispositivos electrónicos: el 83,4% de las personas de 65 a 74 años usa smartphone, mientras que en el grupo de mayores de 74 alcanza el 43,1%. Más de un tercio de las personas entre 65 y 74 años usan ordenador, frente a un 11% en el caso de los mayores de 74.

En cuanto a la conexión a Internet en los hogares, el 67,6% de los que tienen residentes mayores de 74 años ya disponen, un 7,1% más que en el año anterior. Además, más del 78% de estos hogares cuentan con velocidades iguales o superiores a 30 Mbps.

El análisis también recoge diferencias según el sexo: mientras que en el tramo de 65 a 74 años el acceso a Internet es prácticamente idéntico entre hombres y mujeres, a partir de los 74 años la brecha se amplía, con un 34,2% de internautas hombres frente al 26,1% de mujeres.